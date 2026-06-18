Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Acidente com ônibus do IFPA: um ano depois, sobreviventes transformam dor em recomeço

A colisão que deixou 18 estudantes feridos em Paragominas completou um ano em junho

O Liberal
fonte

Acidente com ônibus do IFPA: um ano depois, sobreviventes transformam dor em recomeço. (Foto: Redes Sociais)

A colisão entre um ônibus escolar e uma carreta na PA-125, em Paragominas, no sudeste do estado, completou um ano neste mês de junho. O acidente, que deixou 18 estudantes feridos, marcou a vida de várias famílias e transformou para sempre a trajetória de jovens que seguiam diariamente para o Instituto Federal do Pará (IFPA), campus Paragominas. As histórias de superação ajudam a dar novo significado e transformam o incidente em recomeço.

Na manhã de 16 de junho de 2025, um ônibus operado pela Prefeitura de Ipixuna do Pará transportava cerca de 40 estudantes para o IFPA quando colidiu na traseira de uma carreta na rodovia PA-125. De acordo com informações da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Educação, 18 alunos ficaram feridos, sendo nove em estado mais grave.

Acidente

Seis estudantes foram encaminhados ao Hospital Regional de Paragominas e outros três receberam atendimento em um hospital particular da cidade. Os demais foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e liberados após atendimento médico.

Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Rodoviária Estadual à época, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido quando o caminhão teria freado bruscamente, não havendo tempo para que o motorista do ônibus evitasse a colisão.

Recomeço

Um ano depois, os impactos daquele dia ainda permanecem na memória dos sobreviventes. Entre eles está a estudante Ana Vitória, que utilizou as redes sociais para compartilhar detalhes do período que passou internada e do longo processo de recuperação após o acidente.

Em uma série de publicações, a jovem relembrou os momentos que antecederam a colisão e descreveu a mudança radical que a tragédia provocou em sua vida.

"A vida não avisa quando algo está acontecendo pela última vez. Quando li essa frase, só consegui lembrar do dia que antecedeu a minha morte. Sim, a minha morte", escreveu.

Ana contou que o dia anterior ao acidente foi marcado por momentos simples ao lado da família, lembranças que passaram a ter um significado especial após a tragédia.

"Jantei com a minha família. Conversamos, demos risadas e tomamos picolé. Aproveitei cada minuto daquele dia incrível que, para mim, seria o último", relatou.

Luta pela vida

Na manhã seguinte, ela embarcou no ônibus sem imaginar que passaria meses sem recordar qualquer acontecimento.

"Coloquei meu fone de ouvido, dobrei meu moletom e encostei na janela. A rotina seguia normal, como em todos os outros dias. Eu já estava dormindo. E é engraçado pensar que, depois daquele momento, eu só voltaria a lembrar da minha vida três meses depois", escreveu.

Internada em estado grave, Ana passou cerca de três meses hospitalizada. Segundo ela, foram 72 dias entubada até recuperar a consciência.

"Quando acordei, já estava em um hospital. Eu havia sofrido um acidente a caminho da escola, ficado 72 dias entubada, passado três meses em um hospital e não tinha mais uma das pernas", contou.

A estudante também revelou que enfrentou momentos de confusão e sofrimento ao compreender a gravidade das sequelas deixadas pelo acidente.

"A realidade era que eu estava perdida. Quanto mais os dias passavam, mais eu pensava que tudo aquilo era apenas um pesadelo", afirmou.

Superação

Em seu relato, Ana disse ainda que foi uma das últimas vítimas retiradas das ferragens e que recebeu um prognóstico extremamente reservado da equipe médica. Segundo a jovem, os profissionais avaliavam que as chances de sobrevivência eram mínimas.

"Os médicos me deram 0,01% de chance de acordar. E, caso eu acordasse, acreditavam que ficaria em estado vegetativo, sem falar, enxergar, ouvir ou reconhecer as pessoas", escreveu.

Contra as previsões iniciais, ela recuperou a consciência e iniciou uma longa jornada de reabilitação física e emocional.

"Quando acordei, eu falava, ouvia, enxergava e ainda reconhecia todo mundo", relatou.

Ana atribui sua recuperação à fé e ao apoio recebido durante os meses de internação.

"Para os médicos, eu era um caso perdido. Contudo, eles não contavam que as orações de centenas de pessoas ajudariam a reverter aquele quadro. A morte virou vida. O luto virou alegria. O choro virou canto", escreveu.

Um ano após o acidente, a data segue sendo lembrada pelos estudantes, familiares e pela comunidade acadêmica do IFPA. Ao mesmo tempo, histórias como a de Ana Vitória mostram como sobreviventes têm reconstruído suas vidas após a tragédia, transformando dor, perdas e desafios em exemplos de resistência e superação.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidente com ônibus do ifpa
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

TERMINAL

Estrangeira vive há dois meses no Aeroporto Internacional de Belém após problemas com passaporte

Fatmata Sessai, de 56 anos, de Serra Leoa, dorme no chão por não ter recursos para hospedagem ou para voltar para seu país

17.06.26 23h56

NEGOCIAÇÃO

Grupo Daabon assume controle das operações da Agropalma no Pará

A aquisição inclui áreas de cultivo e reserva florestal, seis unidades de extração em Tailândia e a refinaria de Belém, que continuará operando sob a marca Agropalma.

17.06.26 18h10

BEM-ESTAR ANIMAL

Comercialização de animais tem novas regras em lei sancionada no Pará; entenda

Nova norma estadual proíbe venda em eventos de rua e exige idade mínima de 120 dias para cães e gatos

17.06.26 14h49

ANEMIA E LEUCEMIA

Junho Laranja: Pará registra queda de 7,65% em casos de leucemia em 2025, em comparação com 2024

Foram registrados 73 casos da doença até abril deste ano

17.06.26 8h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

Expediente

Governo do Pará altera expediente em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo; veja os horários

Decreto prevê que áreas essenciais, como saúde e segurança pública, mantenham escalas de serviço para garantir o atendimento à população

16.06.26 11h02

PARÁ

Tucuruí registra quatro tremores de terra em três dias; reunião para discutir o tema é remarcada

Dados do Centro de Sismologia da USP apontam abalos de até 3,5 na escala Richter entre os dias 11 e 13 de junho

15.06.26 16h28

VIRALIZOU

VÍDEO: influenciador paraense cria 'Campeonato de Farmar Aura' em Cametá

Evento criado pelo criador de conteúdo Almeida Gabriel promete eleger o "Rei da Aura"

15.06.26 21h23

TRÂNSITO

Obras do sexto viaduto provocam novas interdições na avenida João Paulo II

Mudanças no trânsito ocorrem nos dias 16 e 18 de junho e devem permanecer ao longo de julho para avanço das obras na Região Metropolitana de Belém

16.06.26 17h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda