Ministro da Saúde anuncia mais de R$ 100 milhões em investimentos para o Pará

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou nesta terça-feira (16) um pacote de investimentos de R$ 137,6 milhões para fortalecer a rede pública de saúde no Pará. Os recursos incluem obras de infraestrutura, aquisição de equipamentos, ampliação do transporte de pacientes e a oferta de tratamentos de alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A agenda contou a participação da governadora Hana Ghassan.

Durante agenda em Belém, Padilha destacou que os investimentos têm como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e fortalecer o SUS no estado. “O que a gente precisa é garantir os atendimentos e deixar o SUS cada vez mais forte no estado. Vamos dar continuidade às obras de saúde e ampliar a capacidade da rede pública por meio dos investimentos do Novo PAC Saúde. Com os novos veículos, aquilo que antes era um caminho de sofrimento passa a ser o Caminhos da Saúde, levando mais dignidade, cuidado e conforto aos pacientes e seus acompanhantes”, afirmou o ministro.

Ministro da Saúde anuncia R$ 137,6 milhões em investimentos para o Pará. (Divulgação | MS)

Do total anunciado, R$ 78 milhões serão destinados ao chamado Pix da Saúde, que contempla recursos do Novo PAC Saúde para dez obras em oito municípios paraenses: Belém, Altamira, Anajás, Itaituba, Marabá, Moju, Paragominas e Santarém. A capital paraense receberá uma nova Policlínica, enquanto Santarém será contemplada com um Centro Especializado em Reabilitação (CER) e uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Os demais municípios receberão novas UBSs.

Durante a agenda, o Ministério da Saúde também anunciou a assinatura de nove ordens de serviço para a construção de oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e um Centro Especializado em Reabilitação (CER). Além disso, foi autorizada a retomada de 16 obras em nove municípios paraenses no âmbito do Novo PAC Saúde.

As iniciativas têm como objetivo ampliar a capacidade de atendimento da rede pública, reduzir vazios assistenciais e fortalecer a oferta de serviços de saúde, especialmente em regiões com maior dificuldade de acesso.

O pacote também prevê a realização de oito combos de cirurgias gerais e oftalmológicas. Em Cametá, a população contará com um novo tomógrafo para exames de imagem. Também serão entregues 319 equipamentos odontológicos para reforçar a assistência à saúde bucal em todo o estado.

Transporte para pacientes

A agenda contou ainda com a participação da governadora do Pará, Hana Ghassan, que acompanhou o ministro Alexandre Padilha na entrega de 93 veículos destinados ao fortalecimento da assistência à saúde em 75 municípios paraenses. A cerimônia foi realizada no Parque da Cidade, em Belém, e reuniu representantes do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e gestores municipais.

Resultado de uma parceria entre o Governo do Pará e o Ministério da Saúde, a iniciativa recebeu investimento de R$ 40,5 milhões do governo federal, por meio do Novo PAC Saúde e do programa Caminhos da Saúde.

“São 75 municípios beneficiados com uma entrega que vai impactar diretamente a vida da população. Esses veículos são fundamentais para garantir o acesso aos serviços de saúde, especialmente para quem precisa se deslocar para consultas, exames e tratamentos especializados. O SUS se fortalece quando União, Estado e municípios trabalham juntos. Além da entrega dos veículos, o Ministério da Saúde anunciou novos investimentos e obras que vão ampliar ainda mais a assistência à população paraense”, destacou a governadora Hana Ghassan.

As entregas incluem 36 micro-ônibus, 35 vans e 22 Unidades Odontológicas Móveis (UOMs), beneficiando diretamente 75 municípios paraenses e atendendo uma população estimada em mais de 4,2 milhões de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.

Por meio do programa Agora Tem Especialistas, o Ministério da Saúde destinou 71 veículos para atender municípios paraenses. O investimento de R$ 40,5 milhões garantiu a aquisição de 36 micro-ônibus, 35 vans e 22 Unidades Odontológicas Móveis.

O ministro da Saúde Alexandre Padilha reiterou que a entrega representa um importante reforço para o acesso da população aos serviços especializados.

“Muitas pessoas precisam se deslocar para realizar radioterapia, hemodiálise, cirurgias e outros tratamentos especializados. E, muitas vezes, dependem de transportes improvisados. Agora passam a contar com veículos adequados, adquiridos pelo governo federal, garantindo mais conforto, segurança e dignidade para pacientes e acompanhantes. Também estamos entregando 22 unidades odontológicas móveis que vão ampliar o atendimento em áreas rurais, indígenas, quilombolas e comunidades mais distantes, fortalecendo o acesso à saúde bucal em todo o Pará”, ressaltou Alexandre Padilha.

Os veículos fazem parte do eixo Caminhos da Saúde, iniciativa que oferece transporte gratuito para pacientes em tratamento de radioterapia e hemodiálise que residem a mais de 50 quilômetros dos serviços onde realizam o atendimento, incluindo o direito a acompanhante.

Os veículos também vão reforçar o transporte de pacientes que realizam Tratamento Fora de Domicílio (TFD), hemodiálise, radioterapia e outros atendimentos especializados, garantindo mais segurança, conforto e agilidade no deslocamento para consultas, exames e tratamentos. Já as Unidades Odontológicas Móveis ampliarão o acesso aos serviços de saúde bucal, especialmente em comunidades rurais, ribeirinhas e localidades de difícil acesso.

Segundo o secretário-adjunto de Políticas de Saúde da Sespa, Ivison Carvalho, o Governo do Estado assumiu, pela primeira vez, a logística de recolhimento de parte da frota disponibilizada pelo Ministério da Saúde para acelerar a entrega aos municípios.

“Embora a retirada dos equipamentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde seja, tradicionalmente, responsabilidade das prefeituras, o Estado assumiu, pela primeira vez, a logística de recolhimento de parte dessa frota. A medida permitiu acelerar a entrega dos veículos aos municípios e garantir que equipamentos que aguardavam retirada há meses, como algumas Unidades Odontológicas Móveis, passassem a integrar e fortalecer a rede pública de saúde em nosso estado”, detalhou Carvalho.

Um dos municípios contemplados foi Bragança. Para o prefeito Mário Júnior, os novos veículos vão ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, especialmente nas localidades mais distantes.

“Essa parceria entre os governos Federal e Estadual representa mais acesso à saúde para a nossa população. Em Bragança, esses veículos vão facilitar o deslocamento em comunidades, para se chegar aos serviços especializados. Também serão fundamentais para os pacientes que precisam realizar Tratamento Fora de Domicílio. É um investimento que vai fazer diferença na vida das pessoas e fortalecer a assistência prestada pelo município”, ressaltou o prefeito.

Saúde bucal fortalecida

Além das 22 Unidades Odontológicas Móveis, foram entregues equipamentos para qualificar os serviços de saúde bucal nos municípios paraenses. Ao todo, foram distribuídos 71 motores endodônticos, 71 localizadores apicais e 153 bombas a vácuo, equipamentos que irão modernizar os atendimentos realizados pelo SUS.

Os novos equipamentos contribuem para aumentar a precisão dos procedimentos odontológicos, reduzir o tempo de atendimento, fortalecer as práticas de biossegurança e ampliar a capacidade de resposta dos serviços ofertados à população.

As Unidades Odontológicas Móveis funcionam como consultórios completos adaptados a veículos, permitindo que equipes de saúde realizem atendimentos diretamente em comunidades rurais, ribeirinhas, indígenas, quilombolas e localidades de difícil acesso, fortalecendo a atenção primária e ampliando a cobertura assistencial.

Modernização do Hospital Barros Barreto

O Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), em Belém, receberá R$ 19,1 milhões para a compra de novos equipamentos. Entre os itens previstos estão ventiladores pulmonares, monitores multiparâmetros, arcos cirúrgicos, aparelhos de anestesia e macas.

Segundo o Ministério da Saúde, os investimentos vão contribuir para a modernização da unidade e ampliar a capacidade de realização de procedimentos de média e alta complexidade.

Durante a visita ao complexo hospitalar da Universidade Federal do Pará (UFPA), o ministro conheceu o Laboratório de Genética Humana e Médica, considerado referência para pesquisas genômicas na Amazônia. A unidade já sequenciou 2.944 amostras e recebeu cerca de R$ 14,8 milhões do Ministério da Saúde por meio do projeto Genoma SUS.

Terapia gênica para crianças com AME

Outro anúncio importante foi a habilitação do HUJBB para realizar a terapia gênica destinada ao tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1. Com a medida, o hospital passa a oferecer pelo SUS o medicamento Zolgensma, considerado uma das terapias mais avançadas da medicina.

O tratamento tem custo estimado entre R$ 6,5 milhões e R$ 8,5 milhões por paciente e poderá ser disponibilizado gratuitamente para crianças que atendam aos critérios clínicos estabelecidos pelo SUS.

O HUJBB está entre os 22 serviços de saúde do país que concluíram treinamento promovido pelo Ministério da Saúde, em parceria com a farmacêutica Novartis, para a administração do medicamento.

Hospitais recebem certificação de ensino

Durante a agenda no Pará, o Hospital Municipal de Santarém e o Hospital Porto Dias receberam a certificação de Hospital de Ensino – Nível 1. O reconhecimento é concedido a instituições que atendem critérios de integração entre ensino, assistência, pesquisa, gestão e comunidade.

Com a certificação, as unidades passam a ser reconhecidas oficialmente como ambientes de formação e qualificação de profissionais da saúde, fortalecendo a integração entre ensino e serviço no estado.