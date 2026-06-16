Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

CNH vencida entre junho e setembro terá prazo de renovação prorrogado; confira

Motoristas de todo o país que possuem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com vencimento entre os dias 5 de junho e 8 de setembro de 2026 ganharam mais tempo para regularizar o documento

Da redação
fonte

Com a prorrogação, os condutores que se enquadram nesse período poderão continuar dirigindo normalmente (Pedro Guerreiro/ Agência Pará)

Motoristas de todo o país que possuem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com vencimento entre os dias 5 de junho e 8 de setembro de 2026 ganharam mais tempo para regularizar o documento. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prorrogou a validade dessas habilitações até 9 de setembro deste ano.

A medida, que também contempla a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), foi estabelecida pela Deliberação nº 278, publicada em 10 de junho. Segundo o Contran, a decisão tem caráter excepcional e busca adequar os sistemas às mudanças anunciadas pelo Governo Federal no processo de renovação da CNH.

Com a prorrogação, os condutores que se enquadram nesse período poderão continuar dirigindo normalmente, sem risco de penalidades por documento vencido. Além disso, terão até o dia 9 de outubro para concluir a renovação da habilitação.

O Contran informou que não será necessário emitir um novo documento nem realizar qualquer procedimento para registrar a extensão do prazo. A regra, porém, não vale para motoristas que estejam com a CNH suspensa ou cassada.

A orientação é que os condutores consultem a situação do documento e providenciem a renovação o quanto antes para evitar problemas após o fim da prorrogação.

Fique atento aos prazos

Apesar da ampliação do período de validade, o Departamento de Trânsito do Pará (Detran) orienta os condutores a não deixarem a renovação para os últimos dias. A recomendação é iniciar o processo com antecedência para evitar filas, dificuldades no agendamento de exames e possíveis transtornos após o encerramento do prazo.

Quem tem direito à prorrogação?

Motoristas com CNH vencida entre 5 de junho e 8 de setembro de 2026;
Condutores com ACC vencida no mesmo período.

Quem não está incluído?

Motoristas com CNH suspensa;
Condutores com habilitação cassada.

Datas importantes

Validade prorrogada da CNH: até 9 de setembro de 2026;
Prazo final para renovação: 9 de outubro de 2026.

A orientação é que os condutores consultem a situação do documento e providenciem a renovação o quanto antes para evitar problemas após o fim da prorrogação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

renovação da cnh

cnh

contran
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

MP denuncia sete pessoas por envolvimento com o Comando Vermelho e lavagem de dinheiro no Pará

A 6ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital identificou indícios de que os recursos utilizados pelo grupo tinham origem em atividades criminosas, como tráfico de drogas e extorsão

15.06.26 15h01

Estágio

Ciee divulga vagas de estágio em Belém, Marabá e Santarém com bolsas de até R$ 900

Oportunidades são destinadas a estudantes de cursos superiores e técnicos em áreas como Marketing, Administração, Nutrição e Farmácia

15.06.26 7h30

Concursos

Concursos na região Norte terão mais de 1,6 mil vagas; Pará concentra mais de 600 oportunidades

Vagas contemplam áreas como segurança pública, saúde, administração e Judiciário

15.06.26 7h00

FISCALIZAÇÃO

Carga de 30 toneladas de polpa de açaí é apreendida após irregularidade fiscal em Cachoeira do Piriá

A carga saiu de Belém com destino ao município de Caucaia, no Ceará

13.06.26 14h22

MAIS LIDAS EM PARÁ

Expediente

Governo do Pará altera expediente em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo; veja os horários

Decreto prevê que áreas essenciais, como saúde e segurança pública, mantenham escalas de serviço para garantir o atendimento à população

16.06.26 11h02

PARÁ

Tucuruí registra quatro tremores de terra em três dias; reunião para discutir o tema é remarcada

Dados do Centro de Sismologia da USP apontam abalos de até 3,5 na escala Richter entre os dias 11 e 13 de junho

15.06.26 16h28

PREVISÃO DO TEMPO

El Niño deve elevar temperaturas e reduzir chuvas no Pará nos próximos meses

Junho marca a transição entre o período mais chuvoso e a estação de menor volume de precipitações em Belém

15.06.26 18h19

VIRALIZOU

VÍDEO: influenciador paraense cria 'Campeonato de Farmar Aura' em Cametá

Evento criado pelo criador de conteúdo Almeida Gabriel promete eleger o "Rei da Aura"

15.06.26 21h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda