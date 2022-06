SESI Ananindeua abre inscrições para colônia de férias

Estão abertas as inscrições para a colônia de férias do Serviço Social da Indústria (Sesi) que será realizada no mês de julho. A atividade será realizada nos dias 4 a 8 e 11 a 15 de julho em Ananindeua e outros quatro municípios do Pará. No total, são 300 vagas são destinadas às crianças da comunidade que têm de 5 a 15 anos de idade, custando R$ 120 a inscrição, e filhos de trabalhadores da indústria, R$ 80.

VEJA MAIS

Por conta da pandemia, a colônia estava há dois anos sem ser realizada. Para o gerente do Sesi Ananindeua, Dário Silva, a expectativa é de festejar o retorno da interação física entre crianças e adolescentes nesse momento pós-pandemia. “Nosso objetivo é desenvolver uma atividade que vá promover realmente a socialização, a fim de sensibilizar o público da prática de atividade física, já que no período de isolamento social, as crianças tiveram poucas trocas e mudaram seus costumes alterados, com o movimento, troca e diversão física dando espaço para práticas tecnológicas”, explica.

“Nós do Sesi, acreditamos na importância da socialização, de conviver e se relacionar com o outro, da prática de esportes coletivos e ao ar livre. Por isso, é uma alegria voltar com colônia de férias, levando saúde física e bem-estar psicológico às crianças. Sem falar nas amizades que todos fazem nesse período”, completou Dário.

Com duração de duas semanas, a programação será sempre das 8h às 12h. Estão previstas atividades recreativas como aulas esportivas, banho de piscina, oficinas de culinária, cinema com pipoca, artes marciais e brincadeiras diversas.

O SESI Ananindeua fica localizado na rodovia Mário Covas, no bairro do Coqueiro. As inscrições podem ser realizadas pela internet.

As turmas de colônia de férias serão ofertadas também em outras quatro unidades do SESI no estado do Pará: Castanhal, Paragominas, Marabá e Santarém.

Serviço:

Inscrições abertas para a colônia de férias do SESI Ananindeua

Quando: 4 a 8 e de 11 a 15 de julho

Horário: de 8h às 12h

Onde: unidade SESI Ananindeua.