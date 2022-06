Ananindeua inaugura primeira praça adaptada para cadeirantes

A primeira praça adaptada para cadeirantes de Ananindeua foi entregue à população na noite da última quarta-feira (22). Localizada no Guajará, a novidade conta com um espaço inclusivo destinado às crianças cadeirantes. A praça foi batizada de “Paulo Ferreira”, em homenagem e memória a um dos primeiros moradores do local, que lutava por igualdade, melhoria na área e a construção de um espaço de lazer para as famílias do bairro.

A praça, que antes nem brinquedo tinha, hoje passa a ter uma academia ao ar livre, paisagismo, iluminação pública em LED, novos bancos e playground e lixeiras espalhadas em torno da praça, para manter o espaço limpo.

O playground possui gangorra, gira-gira, escorrega bunda e um balanço onde as crianças poderão colocar sua cadeira de rodas, bem como rampas de acesso e toda segurança necessária para uso. A área de recreação inclusiva não só facilita o acesso, como possibilita que todas as crianças brinquem e se divirtam juntas.

Lei municipal

A acessibilidade nas praças da cidade é lei municipal. No dia 5 de abril, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei (PL) de autoria do Executivo com indicação de Breno Mesquita (PV).

Segundo o PL, os brinquedos devem seguir as normas de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Um a cada três equipamentos devem ser adaptados. Para locais com seis a 10 brinquedos, devem ser disponibilizados ao menos dois itens ajustados ao artigo.

Já espaços com mais dez brinquedos devem disponibilizar ao menos 20% de brinquedos adaptados para crianças com deficiência.

A disponibilização de brinquedos adaptados nos parques e áreas públicas de lazer será feita de forma gradativa, na medida da disponibilidade financeira do Poder Executivo”, diz o texto da PL.

“Essa é a primeira praça na cidade com brinquedos para crianças com deficiência, então este é um marco no município de Ananindeua, onde a partir de agora, todas as praças deverão ser inclusivas. Isso é resultado de uma lei proposta por mim, sancionada pelo prefeito, e eu estou muito feliz por poder contribuir com a inclusão das pessoas em nossa cidade”, comemorou o parlamentar.