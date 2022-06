Ex-Calcinha Preta agita São João em Ananindeua

O ex-integrante da banda de sucesso Calcinha Preta, o cantor Raied Neto, irá fazer a festa na cidade de Ananindeua neste final de semana. O “São João Anani” será realizado sábado (25) e domingo (25), a partir das 21h, na casa de shows Ananibeer, Pará, com direito a convidados especiais como a banda Fruta Quente, DJ Diogo, Davi, Tropa do Forró e muito mais para agitar o final de semana junino da população paraense.

Segundo o cantor, “é um evento que estamos aguardando há muito tempo para ser realizado, afinal, dois anos de pandemia frearam nossos planos, mas agora estamos com tudo para proporcionar uma experiência única e como sonoridade marcante para o nosso público. É sempre um prazer imenso cantar pra galera do Pará, é um público com uma energia e receptividade sem igual, é maravilhoso, estou ansioso pra reunir todo mundo nesse momento tão especial pra todos nós ", comentou.

A festa contará com decoração temática, músicas e comidas típicas, além de shows e das atrações locais e nacionais. O público pode adquirir seus ingressos nas lojas Chilli Beans, no site da Animus e Ananibeer.

Raied Neto, é natural da cidade de Canindé, no Ceará, e possui o DNA musical, já que seu pai também era músico. Ao longo da sua trajetória, passou por diversas bandas como “Cavalo de Pau”, “Forró Brasil”, “Calcinha Preta” e “Amor Real”, sempre com o seu talento, carisma e humildade que o levaram a crescer dentro desse universo cultural no país. Ele já perdeu as contas de quantas vezes esteve em Belém. Porém, o DVD gravado na Arena Yamada em 2005 na capital paraense, marcou não só a carreira da banda, mas a dos fãs também. Foram mais de 80 mil pessoas presentes nesta gravação. Vale destacar que ao longo da sua trajetória, Raied dividiu o palco com Paulinha Abelha. Muitos fãs conseguiam sentir a química do casal na música, principalmente ao interpretarem canções marcantes. O artista lembra da cantora com muito carinho, justamente pela relação de irmandade que existiam entre eles.

Agende-se

“São João Ananin” com Raied Neto

Data: 25 e 26 de junho

Hora: 21h

Local: Anani Beer (Passagem Jardim Brasil II, n°67 - Levilândia, Ananindeua)