Forró Ananindeua: Últimos dias para curtir a festividade de São João

A pandemia da covid-19 deixou, durante dois anos, os amantes de festa junina longe do espaço de alegria e de festividade. Para Kaylane Luize, de 17 anos, foram dois anos de muita saudade. E voltar a ver brincadeiras, quadrilha, culinária, tudo no mesmo espaço, como está sendo esse ano no Forró Ananindeua, é uma grande oportunidade para curtir a época junina e fazer tudo o que gosta de uma vez só.

"É um momento lindo ver tudo isso aqui, toda essa estrutura. Estou aproveitando para matar a saudade de tudo, principalmente de ver as quadrilhas. Amo junho, e tudo que o mês representa. E eu estou amando curtir o Forró Ananindeua", diz Kaylane. A estudante, que estava acompanhada do pai, dançou, gritou e festejou com as apresentações da noite da última quarta-feira (22), e prometeu não arredar o pé da arquibancada até que a última quadrilha subisse ao palco.

VEJA MAIS

Já para a dona Maria de Jesus, de 67 anos, o momento é uma oportunidade de reviver os velhos tempos. No Museu do Forró, a aposentada aproveitou para relembrar a época em que as músicas do mês e vestimenta eram totalmente diferentes do que vemos agora. "Quando eu era mais nova era tudo diferente. Hoje as roupas são mais glamurosas, tem mais brilho. As danças exigem mais dos brincantes da quadrilha. As músicas, roupas, eram bem mais simples, mas nada deixava de ser lindo. E agora estou aqui, no Museu do Forró, para me aproximar da minha época e também ver essa evolução junina que tivemos. Bate uma saudade enorme", recordou.

As festas juninas foram retomadas presencialmente após dois anos suspensas em função da pandemia de covid-19, o que tem gerado muita emoção para quem é amante do mês de junho. Desde o início do Forró Ananindeua, no último sábado (18), o público tem lotado as arquibancadas, praça de alimentação e as barracas. E nesta quarta-feira, não foi diferente: o maior São João do Pará chegou trazendo novas atrações

O público presente participou, gritou, e deu apoio às quadrilhas e demais apresentações do dia. Até o final do evento, a Prefeitura de Ananindeua estima que mais de 100 mil pessoas visitem o espaço, que conta com uma mega estrutura de palcos, telões, praça de alimentação, barraca do beijo, além de barracas de artesanatos.

A dona Fátima Monteiro estava empolgada e chegou cedo para garantir um bom lugar na arquibancada montada na arena do Forró. O motivo: ver a neta se apresentar junto com o grupo junino "Os Tancredinhos". Esse é o segundo dia em que a aposentada volta ao local para curtir as apresentações. Segundo ela, o momento é de diversão e agradecimento por estar viva diante de tantas perdas que tivemos. "Obrigada, Forró Ananindeua. Só quero aproveitar, dançar e me divertir. É momento de agradecimento. Muitos se foram para essa doença (covid-19) traiçoeira. E eu estou aqui para ver minha neta dançar e dar um show. Bora curtir", disse ela, empolgada e já à espera da próxima apresentação da noite.

Teve também quem se arriscasse na barraca do beijo. Muitos casais aproveitaram o espaço para garantir a melhor foto e registrar a volta do São João na forma presencial.

A programação do maior São João do Estado segue até o próximo domingo, dia 26, no Ginásio do Abacatão, na avenida Arterial 18. As apresentações na arena do Forró mais famoso da cidade começam a partir das 18 horas.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (24):

18h: Banda Toró Açú

19h: Quadrilha Convidada Encanto Junino (Município de Marituba)

20h: Ponto de Cultura Pássaro Junino Roxinol

20h30: Ponto de Cultura Grupo Pré – Tribal Kawahiva

22h: Banda no Boteco

23h: Patrick Costa

00h: Cabra No Forró

Sábado (25):

10h: Apuração do concurso municipal das quadrilhas juninas

18h: Gleydson & Lorran

19h: Quadrilha Convidada: Quadrilha maluca Se não me chupe, não me amasse

20h: Banda Fest Top

21h: Ponto de Cultura Grupo Pré – Tribal Guerreiros do Boi

22h: Quadrilha Convidada Fuzuê Junino Município de Belém

23h: Akilla Marques

00h: Lucas Lima

Domingo (26):

18h: Miro Marks

19h: Projeto Viver e Dançar – Profª. Rodinei Almeida

19h30: Premiação e apresentação das Misses Mirins

20h: Premiação e apresentação da Quadrilha Junina Mirim

20h30: Premiação do Marcador

20h40: Premiação e apresentação das Misses Juvenil/Adulto

21h: Premiação das Quadrilhas Juninas do 4º ao 10º lugar

21h30: Premiação e apresentação da Quadrilha Junina 3º lugar Juvenil/Adulto

22h: Premiação e apresentação da Quadrilha Junina 2º lugar Juvenil/Adulto

22h30: Premiação e apresentação da Quadrilha Junina 1º lugar Juvenil/Adulto

23h: Banda Fruto Sensual