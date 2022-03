Raied Neto, ex integrante da Calcinha Preta, canta forró das antigas em Ananindeua

O público forrozeiro da região metropolitana de Belém vai curtir um show bastante esperado nesta sexta-feira, (11), no Black Pub, em Ananindeua. Durante o evento, intitulado Forró das Antigas, Raied Neto irá interpretar grandes sucessos que marcaram sua passagem avassaladora pela banda Calcinha Preta, considerada o maior grupo de forró eletrônico do Brasil.

Sempre que vem a Belém, Neto é recebido por uma legião de fãs que conquistou em todo o Estado do Pará. Ele diz que mantém uma relação de carinho e amizade com o seu público.Segundo o artista, a expectativa para sua apresentação é a melhor possível.

"Nós faremos uma viagem no tempo, como já diz o tema: Forró das Antigas. Eu pretendo apresentar um show onde recordaremos grandes canções que marcaram épocas, não só na minha voz, mas na voz de grandes cantores da banda Calcinha Preta. Portanto, iremos recordar grandes sucessos”, revela.

Além de Neto como principal atração, apresentam-se no palco do espaço Tropa do Forró, Miro Marks e DJ Thais, para agitar o público presente. A apresentação ocorre a partir das 22h, e o espaço segue normas de prevenção à covid-19.

Cantor e compositor de grandes sucessos como "Segredo”, "Quebra-Cabeça", "Cara a Cara" (interpretada por Berg Rabelo), "Cansei" e entre outras, o artista cearense expressa a sua relação com o Estado do Pará.

“Com certeza é bastante forte. Não só a minha, mas de todos os que fazem parte da banda Calcinha Preta. Nós tivemos o prazer e a honra de gravarmos o segundo DVD da banda aqui em Belém do Pará e, para mim, foi mais que especial porque eu tive o prazer de gravar uma composição minha, que é ‘Segredo’, a qual, graças a Deus, no Brasil e no mundo é conhecida”, diz.

Conheça os novos trabalhos de Raied Neto

O músico revela também que está gravando um terceiro show ao vivo, com grandes canções que marcaram época da Calcinha Preta como “Bebo e Choro” e “Como Vou Deixar Você”, que não estão em seus dois primeiros shows. “Preparem o coração de vocês para reviver grandes sucessos!”, adianta.

Natural de Canindé (CE), Neto começou a cantar ainda quando criança, já que seu pai tinha uma banda. Integrou bandas como Cavalo de Pau, Forró Brasil, Calcinha Preta e Amor Real. Mas foi na banda sergipana Calcinha Preta que Neto passou nove anos e, com seu talento, carisma, humildade e, claro, sua beleza, contagiou milhares de fãs por todo o Brasil.

Serviço:

Forró das Antigas (Especial Calcinha Preta) com Raied Neto.

Data: 11/03/22 (sexta-feira)

Hora: A partir das 22h

Local: Black Pub – Tv. WE 68, 402 - Cidade Nova, Ananindeua-Pa.