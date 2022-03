Ananindeua recebe segunda edição da Lambateria neste sábado

Exatamente um mês após a primeira edição que foi um sucesso, a Lambateria volta a Ananindeua e, desta vez, reforça a programação que terá além de Félix Robatto, Lucyan Costa e DJ Rebarbada, que participaram da primeira edição, Bruno Benitez, Keila e Nira Duarte com o projeto “Brega Delas”. O local permanece o mesmo: o Black Pub. A festa será neste sábado, 12 de março, a partir das 21 horas.

“Como esperávamos, a primeira edição em Ananindeua foi muito bacana. Pudemos ter contato com um público novo, de Ananindeua, mas muita gente foi de Belém para conhecer a casa e prestigiar a festa. Ananindeua tem uma vida noturna super movimentada e foi muito bacana a gente fazer parte dessa programação, compartilhando experiências”, conta Félix Robatto, guitarrista, produtor musical e idealizador da festa.

A Lambateria foi criada em junho de 2016 a partir do conceito musical do segundo disco do músico, Belemgue Banger, que é fruto de uma pesquisa sobre as origens da Lambada, e o objetivo sempre foi fazer o público dançar. Mais do que uma festa de música latino-amazônica, a Lambateria é um espaço de resistência e valorização da cultura latino-amazônica, movimentando a cena musical a partir da sonoridade do nosso Estado, misturando a nova e a tradicional música feita no Pará.

Neste sábado, 12, a segunda edição da Lambateria Ananindeua terá o repertório dançante de Félix Robatto e seu Conjunto que vai da Lambada e Guitarrada ao Brega, com o reforço das participações especiais de Lucyan Costa e Bruno Benitez.

Neste sábado, 12, a segunda edição da Lambateria Ananindeua terá o repertório dançante de Félix Robatto (Divulgação)

Na sequência, a festa terá a apresentação do “Brega Delas”, projeto que reúne duas importantes vozes do Brega paraense: Keila e Nira Duarte. Keila leva sua experiência pelos palcos brasileiros, seja em carreira solo, quando se apresentou no Lolapalooza Brasil, seja por suas experiências como vocalista da Gang do Eletro com quem já ganhou Prêmio Multishow e se apresentou na abertura das Olimpíadas do Rio. Já Nira Duarte foi integrante da Banda Batidão, que é repleta de sucessos, e também representou o Pará no The Voice Brasil. O repertório deste show faz um passeio pelas diferentes vertentes do Brega, indo do Passadão ao EletroMelody.

Entre um show e outro, a discotecagem é com a DJ Rebarbada, que toca os clássicos dos bailes paraenses.

“A descentralização da cena cultural é importante para todo mundo: público e artistas. A aproximação da região metropolitana, através da música e da dança, é muito bom para a difusão da música paraense. Já levamos a Lambateria para outros Estados e mais recentemente teve em Alter do Chão, em Santarém. Temos vontade de fazer Lambateria em Marituba, Santa Izabel, Castanhal etc, mas é preciso uma logística. A vontade é grande, um dia acontece”, relembra Félix.

A segunda edição da Lambateria em Ananindeua será novamente no Black Pub, casa que possui dois espaços: o salão, que é pra quem gosta de dançar, e o camarote, que fica no segundo andar, uma espécie de mezanino, onde tem cadeiras e mesas.

Evento conta com a presença de Bruno Benitez, Keila e Nira Duarte com o projeto “Brega Delas” (Divulgação)

Conheça a Lambateria

A festa já foi assunto na imprensa nacional: de programas televisivos como o “Estrelas”, apresentado por Angélica, a veículos impressos como o jornal El País. Pelo palco da Lambateria, já passaram vários artistas paraenses como Lia Sophia, Dona Onete, Felipe Cordeiro, Pinduca, Gang do Eletro, Strobo, Lucas Estrela, Mestre Solano, Aíla, Arthur Espíndola, Lucinha Bastos, Nelsinho Rodrigues, Kim Marques, Fruto Sensual, Nanna Reis, Os Dinâmicos, a primeira banda do Mestre Vieira e Mega Pop Show, Nanna Reis, Kim Marques, Alfredo Reis, Carla Maués, Bruno BO, Los Bregas, Bruno Benitez, Uaná System + DJs Raul Bentes, Will Love e Azul. Entre as atrações nacionais estão gaby Amarantos, Gretchen, Robertinho Barreto (Baiana System), Figueroas, Marcelinho Orquestra Contemporânea de Olinda (PE) + Emília Monteiro (DF) + Flávio Renegado (BH) + Dj Nada (Brasília) + DJ Damon Meyer (RS).

Em outubro de 2017, a festa lançou o Festival Lambateria, que é realizado toda sexta que antecede o Círio e já virou tradição na programação de outubro. Este ano, o evento chega à quinta edição e tem patrocínio da Natura Musical. Além de música, o evento conta com feira criativa que reúne gastronomia, moda e artesanato.

Serviço:

O quê: Lambateria Ananindeua#2 com Félix Robatto e participações especiais de Bruno Benitez e Lucyan Costa + Brega Delas com Keila e Nira Duarte + DJ Rebarbada

Onde: Black Pub (Arterial 18 WE 68 - Ao lado da Estação Cosméticos - Ananindeua)

Data: 12 de fevereiro de 2022 (sábado)

Hora: A partir das 21 horas

Ingressos: Pista: R$ 20 (ingresso com venda antecipada no sympla.com.br/lambateria acrescida da taxa do aplicativo até sábado, 12, ou até esgotar o 1º lote) e R$ 30 (Ingresso na bilheteria - 2º lote) / Camarote: R$ 30 (ingresso com venda antecipada no Sympla acrescida da taxa do aplicativo até sábado, 12, ou até esgotar o 1º lote) e R$ 40 (Ingresso na bilheteria - 2º lote)

Mais em: @lambateria / (91) 98471-5954 / 98367-3796.

Ao acabar o lote de ingressos antecipados, a venda segue somente na bilheteria do Black Pub no sábado, 12, a partir das 21 horas. É imprescindível apresentar documento de identidade com foto e cartão de vacinação comprovando pelo menos duas doses da vacina contra covid-19.