Festa latino-amazônica Lambateria chega às noites de Ananindeua

Apesar de Maomé sempre ir até á montanha, a montanha também vai até Maomé. Para alegria dos moradores da Região Metropolitana de Belém, no sábado (12), a Lambateria atravessa a capital paraense para agitar a noite de Ananindeua com o melhor da música latino-amazônica. A festa será no Black Pub, na Cidade Nova, a partir das 21h.

Desde 2016, a festa é realizada toda quinta-feira em casas de show de Belém. Para Félix Robatto, produtor musical e uma das atrações do evento, a iniciativa de se aproximar da população metropolitana se deu para retribuir a presença assídua desse público nas programações da capital.

“Sempre tivemos um público com muitos moradores de Ananindeua e percebemos como é difícil se deslocar para Belém. Chegou a hora da Lambateria dar a "forra" e prestigiar esse público”, contou Félix.

O guitarrista diz ainda que a produtora reconhece a riqueza do cenário cultural local e por isso, tem a intenção de integrá-la às edições da cidade. “Ananindeua é uma cidade cada vez mais independente de Belém, tanto socialmente quanto culturalmente. A nossa ideia é agregar expoentes locais e compartilhar experiências”, adiantou.

Agora, além de Ananindeua e Santarém, que recebeu a Lambateria pela primeira vez em novembro de 2021, outras cidades devem receber a festa paraense. "Temos vontade de fazer Lambateria em Marituba, Santa Izabel, Castanhal, mas é preciso uma logística. A vontade é grande, um dia acontece”, completou o músico.

Descentralização dos eventos da Lambateria

A edição do próximo dia 12 foi comemorada pelo criador de conteúdo Pabllo Pantoja. Ele mora em Águas Brancas, mas apesar da distância, costumava não medir esforços para frequentar as melhores festas em Belém, algo que já está mudando, afirma ele. “A gente que mora mais longe do centro sempre precisa gastar mais com deslocamento, além do tempo em trânsito, o que torna tudo mais desgastante. Então, ultimamente tenho preferido ficar por aqui, boas opções de rolê não faltam”, declarou.

“Já fui em algumas Lambaterias em Belém mas agora, fico mais feliz em ir aqui, na minha cidade. Espero que seja a primeira de muitas e que outras grandes festas vejam como exemplo e façam o mesmo pela Região Metropolitana, pois público e casas de show de qualidade, têm”, finalizou Pabllo Pantoja.

Para Félix, esse movimento de descentralizar festas e festivais do centro de Belém e se aproximar mais do público da Região Metropolitana é bom não apenas para o público local, mas também para a expansão da cultura do Estado. “Acho que toda a cena cultural ganha com a descentralização da Lambateria ou de qualquer outra festa. A aproximação da Região Metropolitana através da música e da dança é muito bom para a difusão da música paraense”, finalizou.

Público aproveita as edições da Lambateria para dançar (Divulgação)

Saiba como vai ser a programação da lambateria no Black Pub

A festa terá o show quente de Félix Robatto e sua banda que faz um passeio pelos gêneros musicais dançantes que animam os bailes dançantes paraense, de merengue à lambada, do carimbó ao brega e ainda a apresentação do príncipe do brega Lucyan Costa e Banda que traz um show perfeito para quem gosta de marcar no salão. A discotecagem fica com a DJ Rebarbada.

Cumprindo o decreto estadual, a organização informa que é imprescindível apresentar documento de identidade com foto e cartão de vacinação comprovando pelo menos duas doses da vacina contra covid-19. Saiba mais em @lambateria / (91) 98471-5954 / 98367-3796.

Serviço:

O quê: Lambateria Ananindeua#1 com Félix Robatto, Lucyan Costa e DJ Rebarbada

Onde: Black Pub (Arterial 18 WE 68 - Ao lado da Estação Cosméticos - Ananindeua)

Data: 12 de fevereiro de 2022 (sábado)

Hora: A partir das 21 horas

Ingressos: Pista: R$ 20 (ingresso com venda antecipada no Sympla acrescida da taxa do aplicativo até sábado, 12, ou até esgotar o 1º lote) e R$ 30 (Ingresso na bilheteria - 2º lote) / Camarote: R$ 30 (ingresso com venda antecipada no Sympla acrescida da taxa do aplicativo até sábado, 12, ou até esgotar o 1º lote) e R$ 40 (Ingresso na bilheteria - 2º lote)