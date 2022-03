Confira a agenda do fim de semana em Ananindeua

O Ananindeua em Revista separou as melhores festas, bares e restaurantes que vão bombar no final de semana no município de Ananindeua. Um dos eventos é a Lambateria no sábado (12). Devido à pandemia, os locais seguem as regras de segurança sanitária e o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 é obrigatório.

Confira abaixo a agenda e divirta-se:

Sexta, 11 de março

Resenha do Chyco

Chyco Salles e Michelle Amadhor. Início às 22h30.

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2, próx à Praça da Bíblia.

@ticomebareresto

Forró das Antigas

Especial Calcinha Preta. Início Às 22h.

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Juliano Goiano

A partir das 22h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Sexta do Pop Rock

Banda Georocks, às 0h30.

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Sextou com Elas

Sammy Lourinho, Layla Belline e DJ Diogo.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Banda Xeiro Verde se apresenta neste final de semana (Divulgação)

Sábado, 12 de março

Lambateria

Felix Robatto, Brega Delas, Keila, Nira Duarte e DJ Rebarbada. Começa às 21h. Pista R$20 e camarote R$30.

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Grupo Deixa em Off

A partir das 22h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Brega Brasil

Xeiro Verde e Nelsinho Rodrigues

Terra Brasil (Cidade Nova 8, WE 42, nº 2, esquina com a SN3)

@terrabrasilooficial

Vegas Lava jato e Conveniência

Joel do Cavaco, DJ Lucas e participação especial Cantor TH

(SN 21 Guajará 1 - WE 62, nº 1281)

@vegaspub62

Show

Show de Layna Bellini às 22h.

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2.

@ticomebareresto

ForróNejo Anani

Davi, WC e Christiano e DJ Diogo.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Domingo, 13 de março

Domingueira das Divas

3ª Expor Feira de produtos e Serviços. Sorteio de brindes para as mulheres. Inicio às 10h.

Rosângela Maria, Michelle Amador e Kacau Silva.

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5).

@bancrevea_belem

Victor & Lyon

A partir das 21h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Domingo

Tom Weiss

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Pagode Anani

Pagode Landu e Mariza Black.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer