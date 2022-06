Forró Ananindeua marca retorno da quadra junina na cidade

Após um hiato de dois anos nas programações da quadra junina no Pará, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), realizará no estacionamento do Ginásio Almir Gabriel (Abacatão), dos dias 18 a 26 de junho, a partir das 18h, o Forró Ananindeua 2022. Em virtude da pandemia, o arraial não ocorreu em 2020 e em 2021 foi realizado de forma virtual. Agora, a festa retorna aos moldes tradicionais com alegria, cultura e diversão para o público.

De acordo com a Diretora de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), Kedna Barbosa, “nos reunimos em janeiro para planejar nosso evento desse ano já pensando no formato presencial, mas sem deixar de lado as medidas de segurança da covid-19. Esse projeto foi criado em 2019 mas precisamos adiar. Então vem com a proposta de ser um grande evento voltado para as famílias curtirem com alegria e segurança. O público pode esperar uma programação bem dinâmica. Além dos nossos quadrilheiros que estão sempre do nosso lado. Temos quadrilhas que irão homenagear o Círio de Nazaré, as vítimas da covid-19. Serão noites de muita emoção”, afirmou.

Durante os dias de evento, serão esperados cerca de 100 mil pessoas. Por isso, o Forró Ananindeua deste ano irá contar com uma grande estrutura, com espaço interativo, arena de apresentações, praça de alimentação, feira de artesanato, parque de diversão, museu de trajes de quadrilhas juninas de Ananindeua e muitas brincadeiras típicas da época. Além do tradicional concurso de quadrilhas juninas do Pará.

Além do fomento à cultura, o evento também promete aquecer a economia local. Isso porque todos os comerciantes cadastrados para vender pratos típicos na Praça de Alimentação, são munícipes de Ananindeua, aponta o levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

“Esse ano estamos com uma nova roupagem no nosso evento, não serão mais apenas as apresentações de quadrilhas. Agora teremos shows, nosso museu com toda a parte histórica contando as memorias do São João, como nasceu, entre outras grandes curiosidades. Temos a praça de alimentação com uma cenografia linda, além de um parque de diversão para fazer a alegria das crianças. Vamos contar também com barraca do beijo, "pau de sebo" e correio do amor. Vamos ter carimbo, forró, uma grande diversidade. Além de termos a presença das quadrilhas dos nossos municípios vizinhos que aceitaram nossa convite para participar da nossa festa”, concluiu a diretora.

Concurso de Quadrilhas

Com o intuito ajudar os grupos a realizarem suas apresentações e incentivar a cadeia produtiva cultural, vinte quadrilhas receberam subvenção, como forma de valorizar ainda mais a cultura na cidade. Os responsáveis pela escolha dos vencedores serão 15 jurados, todos, além de escolhidos via edital, com experiência nas áreas e quesitos que serão julgadores.

Programação oficial:

18/06 (sábado): 18h00 - Boi Labioso com o "Arrastão Cultural" e Tropa do Forró

19/06 (domingo): 18h00 - Grupo de Manifestações Parafolclóricas Parananin, Paula Forrozeira e Cabra no Forró

20/06 (segunda-feira): 18h00 - Boi Teimoso e Herick Rafael

21/06 (terça-feira): 18h00 - Grupo Folclórico Amazônia e Daniel do Acordeon

22/06 (quarta-feira): 18h00 - Boi Kutaka e Márcio Carrera

23/06 (quinta-feira): 18h00 - Grupo Mayaná e Victória Pinheiro

24/06 (sexta-feira): 18h00 - Toró Açú, Banda no Boteco, Patrick Costa e Brown do Piseiro

25/05 (sábado): 18h00 - Gleydson e Lorran, Banda Fest Top, Akilla Marques e Lucas Lima

26/06 (domingo): 18h00 - Miro Marks e Banda Fruto Sensual.