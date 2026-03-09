professores em greve fecham trecho da br-316 durante protesto em ananindeua

Em greve, professores da rede municipal de ensino de Ananindeua fechram um trecho da BR-316 na manhã desta segunda-feira (9). O protesto ocorreu logo após um ato público realizado em frente ao prédio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), como parte da greve iniciada na última quarta-feira (4). A paralisação foi mantida após assembleia realizada na sexta-feira (6), quando a categoria decidiu rejeitar a proposta de reajuste salarial de 6% apresentada pela prefeitura.

A rodovia federal foi fechada no trecho que fica na esquina com a avenida Magalhães, no bairro Guanabara, no sentido Ananindeua. Iranil Galvão, do Sintepp, explicou o motivo do fechamento da BR: “Nós fechamos a BR porque não houve nenhum retorno concreto da administração com relação às nossas pautas. Não fomos recebidos e não houve sinalização de reunião com o governo, nenhuma confirmação de reunião”, disse. Ele explicou que a BR ficou fechada durante aproximadamente 30 minutos. “Fechamos durante dois momentos. Mas a rodovia foi liberada às 12 horas”, afirmou.



