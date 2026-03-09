Capa Jornal Amazônia
Em greve, professores de Ananindeua realizam protesto em frente à Secretaria de Educação

A paralisação foi mantida após assembleia realizada na sexta-feira (6), quando a categoria decidiu rejeitar a proposta de reajuste salarial de 6% apresentada pela prefeitur

O Liberal

Professores da rede municipal de ensino de Ananindeua realizam um ato público, na manhã desta segunda-feira, em frente à Secretaria Municipal de Educação (Semed), como parte da greve iniciada na última quarta-feira (4). A paralisação foi mantida após assembleia realizada na sexta-feira (6), quando a categoria decidiu rejeitar a proposta de reajuste salarial de 6% apresentada pela prefeitura. Segundo o Sintepp Ananindeua, os trabalhadores aprovaram o envio de uma contraproposta com pedido de 8% de reajuste acima do piso nacional para professores, além de 8% para servidores não docentes e a implementação de vale-alimentação de R$ 1.200.

A coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará (Sintepp) - subsede Ananindeua -, professora Gady Mabel, comentou sobre a reportagem do Fantástico exibida no domingo (8/3) sobre a suposta aquisição de uma mansão de alto padrão ligada ao prefeito de Ananindeua. Segundo a investigação apresentada na matéria, o imóvel, localizado em Fortim, pequena cidade litorânea a cerca de duas horas de Fortaleza, teria sido pago por empresas e pessoas do Pará que mantêm relações comerciais com a prefeitura.

De acordo com a reportagem, a casa teria sido comprada por meio da empresa Agropecuária J D LTDA, ligada ao prefeito. O contrato de compra e venda aponta que o imóvel custa R$ 2,5 milhões, mas o valor pode chegar a R$ 4 milhões considerando a estrutura completa da residência, pronta para morar.

De acordo com o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), a casa seria a evidência mais recente de um esquema que envolve corrupção, lavagem de dinheiro e possível organização criminosa para desvio de recursos públicos.

“Não é novidade nenhuma as falcatruas da gestão municipal de Daniel Santos. A gente fazendo uma análise do crescimento patrimonial do prefeito, que sai de R$ 5 milhões para R$ 130 milhões, vemos que o prefeito cresceu em 2600% em seis anos, o equivalente a 75% ao ano (...) Quando o Daniel assume a gestão municipal, temos 30% acima do piso nacional. E hoje, com os 6,5% que ele oferece, nós estamos com 4% acima do piso nacional”, disse Mabel. 

