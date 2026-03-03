Capa Jornal Amazônia
Aluna paraense é aprovada em Universidade de Nova York e pede ajuda com custos; veja como ajudar!

Para ingressar no curso de Teatro, a estudante Rilary Reis necessita arcar com despesas de sua passagem aérea, do visto e do processo consular

Victoria Rodrigues
fonte

A estudante Rilary Reis ama o mundo da arte da comunicação. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A estudante paraense Rilary Reis, de 17 anos, foi aprovada no Tisch High School Summer Program, da Universidade de Nova York (NYU), promovido pela Tisch School of the Arts, uma das instituições mais renomadas do mundo. Desde à infância, a jovem sempre foi apaixonada pelo universo da arte e da comunicação, mas agora precisa precisa arrumar as malas e conseguir arcar com alguns custos da viagem internacional.

Isso porque, embora Rilary tenha garantido uma bolsa completa no curso de Teatro, que inclui acomodação, mensalidade do programa e alimentação, ela ainda assim necessita de dinheiro para pagar a passagem aérea, o visto e as despesas do processo consular. Por esse motivo, a jovem decidiu abrir uma vaquinha online para que as pessoas que desejarem doar algum valor, possam ajudá-la a realizar esse sonho especial.

Confira os custos que Hilary precisa cobrir para a viagem:

Para a vaquinha online, a jovem precisa arrecadar R$ 18 mil para conseguir pagar as contas relacionadas a:

  • Passagem aérea de ida e volta para Nova York;
  • Passagem para viajar até a cidade onde ela poderá tirar o visto (já que não é emitido em Marituba - cidade onde mora);
  • Custos de estadia e alimentação durante o processo do visto;
  • Taxa do visto americano.

O amor de Rilary pela arte e comunicação

Atualmente moradora de Marituba, a jovem já desenvolveu diversas atividades que envolveram sua paixão pela área artística e campo da comunicação, como por exemplo: ela fundou o projeto Cultura em Conexão, que oferece cursos voltados à arte e educação gratuitos para alunos em situação de vulnerabilidade social e, por meio da ação, foi criada uma revista digital onde a estudante entrevistou mais de 30 artistas do Brasil.

"Desde pequena, sempre senti que pertencia ao mundo da arte e da comunicação. Sempre me vi à frente das câmeras, contando histórias, dando voz a sentimentos e transformando realidades. A comunicação muda vidas. A arte conecta, cura e abre caminhos. E eu acredito profundamente nisso — porque foi a arte que me formou", escreveu a estudante paraense Rilary Reis na página de sua vaquinha online.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

