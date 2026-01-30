VÍDEO: ‘tetra aprovada’, jovem relata rotina intensa de estudos e celebra aprovações

A divulgação do listão do Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará (UFPA) 2026, nesta sexta-feira (30), marcou um momento especial para Vitória Monteiro, de 18 anos. Em seu primeiro vestibular, a jovem conquistou aprovações em quatro instituições de ensino superior.

A 'tetra aprovada' garantiu vaga em Engenharia Elétrica na UFPA e no Instituto Federal do Pará (IFPA). Também foi aprovada em Engenharia Ambiental e Sanitária na Universidade do Estado do Pará (UEPA) e em Engenharia Ambiental e Energias Renováveis na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). As conquistas vieram após uma rotina intensa de preparação, conciliada com o ensino médio e um curso técnico.

Segundo a estudante, a dedicação aos estudos chegava a cerca de 8 horas por dia, muitas vezes avançando pela madrugada. “Eu estava muito nervosa. Eu estudava 8 horas por dia. Passava a madrugada estudando também. Eu fazia curso técnico, tentava equilibrar tudo e me formar no ensino médio para conseguir uma vaga na faculdade”, relatou.

Mais do que as aprovações, Vitória destacou a emoção de compartilhar o resultado com os pais. Para ela, a conquista representa um orgulho familiar e a realização de um sonho. “É orgulho para os meus pais dizer que eu venci. E eu quero ser pesquisadora daqui”, afirmou.

A lista completa de aprovados em todos os cursos e campi pode ser consultada no site oficial listao.ufpa.br. A universidade deve divulgar nos próximos dias as orientações sobre matrícula e as demais etapas do calendário acadêmico.

De acordo com dados da UFPA, o Processo Seletivo 2026 registrou 59.642 candidatas e candidatos inscritos, que concorreram a 7.155 vagas, além de 194 vagas adicionais destinadas a pessoas com deficiência (PCD), distribuídas entre os diversos campi da instituição no Pará.