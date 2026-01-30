Capa Jornal Amazônia
Listão UFPA 2026: mais de 97% dos aprovados são paraenses

Processo Seletivo convocou 6.915 candidatos; maioria é do Pará, segundo dados divulgados pela universidade

Hannah Franco
fonte

Listão UFPA 2026: mais de 97% dos aprovados são paraenses (Thiago Gomes / O Liberal)

O listão de aprovados no Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará (UFPA) 2026, divulgado nesta sexta-feira (30), revelou que mais de 97% dos candidatos classificados são naturais do Pará. Neste primeiro momento, foram convocadas 6.915 candidatas e candidatos, dos quais 6.717 são paraenses, o que reforça o papel da UFPA como universidade pública comprometida com a formação da juventude local e amazônica.

Os números evidenciam o impacto das políticas adotadas pela instituição para garantir o acesso de estudantes do próprio Estado ao ensino superior. Em entrevista ao O Liberal, durante a divulgação do listão, o reitor da UFPA, professor doutor Gilmar Pereira, destacou que a universidade busca receber alunos de todo o Brasil, mas sem abrir mão de mecanismos que priorizem os candidatos paraenses.

"A gente tem se desafiado para criar um atenuante que garanta que os alunos do Estado do Pará tenham acesso à universidade. Isso, para nós, é muito importante. Se nós não aplicássemos esse atenuante, o Estado do Pará perderia mais de 150 vagas apenas em Medicina, fora os outros cursos. Nós queremos alunos de todo o Brasil, mas queremos garantir que os alunos do nosso Estado tenham acesso", afirmou o reitor.

De acordo com dados divulgados pela UFPA, o Processo Seletivo 2026 registrou 59.642 candidatas e candidatos inscritos, que concorreram a 7.155 vagas, além de 194 vagas adicionais destinadas a pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades estão distribuídas entre os diversos campi da instituição.

Ao todo, a UFPA ofertou 177 cursos de graduação, tanto na capital quanto no interior do Estado.

Palavras-chave

ufpa

listão ufpa

prosel 2026
Belém
.
