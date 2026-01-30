Listão UFPA 2026: veja os aprovados nos cursos mais concorridos

O listão de aprovados no Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará (UFPA) 2026, divulgado nesta sexta-feira, também revelou os estudantes que conquistaram as primeiras colocações nos cursos mais concorridos da instituição. As graduações com maior disputa por vaga concentram áreas da saúde, ciências humanas e tecnologia, nos campi de Belém e do interior do Estado.

A lista completa de aprovados em todos os cursos e campi da UFPA pode ser consultada no site oficial listao.ufpa.br. A universidade deve divulgar, nos próximos dias, as orientações sobre matrícula e demais etapas do calendário acadêmico de 2026.

Entre os mais concorridos estão Fisioterapia, Psicologia (turnos matutino e vespertino), Medicina nos campi de Altamira e Belém, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (turno matutino), Educação Física (turno matutino) e Biomedicina, que figuram entre as graduações com maior procura pelos candidatos neste ano.

Confira os aprovados nos cursos mais concorridos da UFPA em 2026

Fisioterapia: Victoria Abreu Leite

Victoria Abreu Leite Psicologia (turno matutino): Lorena Pedrosa de Azevedo

Lorena Pedrosa de Azevedo Ciência da Computação: Daniel Miranda Gonçalves

Daniel Miranda Gonçalves Medicina (Altamira): Pedro Nicolas Alves Etol

Pedro Nicolas Alves Etol Comunicação Social – Publicidade e Propaganda: André Matheus Raiol Dias

André Matheus Raiol Dias Direito (turno matutino – Belém): Mateus de Aviz Pina

Mateus de Aviz Pina Medicina (Belém): Camille Azevedo Vaz (1º lugar geral)