Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

'Queremos alunos de todo o Brasil, mas garantindo vagas para os do nosso Estado', diz reitor da UFPA

Gilmar Pereira defende bonificação de 10% no Enem para Medicina como forma de garantir equidade regional no PS 2026

Hannah Franco

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), professor doutor Gilmar Pereira, afirmou que a instituição busca receber estudantes de todo o Brasil, mas sem abrir mão de políticas que garantam o acesso de alunos do próprio Estado. A declaração foi feita nesta sexta-feira (30) em entrevista ao O Liberal, durante a divulgação do listão do Processo Seletivo de 2026.

Na ocasião, o reitor destacou a importância do Fator de Atenuação das Desigualdades de Acesso, política adotada pela universidade que concede uma bonificação de 10% na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para candidatos ao curso de Medicina. Segundo ele, a medida é essencial para promover equidade regional e evitar que vagas destinadas ao Pará sejam ocupadas majoritariamente por candidatos de outros estados.

VEJA MAIS

image Listão UFPA 2026: veja os aprovados nos cursos mais concorridos
Universidade divulga nesta sexta-feira (30) os nomes dos estudantes com as maiores notas em graduações disputadas no processo seletivo

image Listão da UFPA 2026: veja o nome dos aprovados no PS da Universidade Federal do Pará
Serão ofertadas no PS UFPA 2026 7.155 vagas em cursos presenciais de graduação da UFPA, acrescidas 194 vagas adicionais reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD)

De acordo com Gilmar Pereira, sem a aplicação do fator de atenuação, o Pará poderia perder mais de 150 vagas apenas em Medicina, além de impactos em outros cursos da instituição. 

"A gente tem se desafiado para criar um atenuante que garanta que os alunos do Estado do Pará tenham acesso à universidade. Isso, para nós, é muito importante. Se nós não aplicássemos esse atenuante, o Estado do Pará perderia mais de 150 vagas apenas em Medicina, fora os outros cursos. Nós queremos alunos de todo o Brasil, mas queremos garantir que os alunos do nosso Estado tenham acesso", disse o reitor.

"Nós não somos uma universidade fechada, somos uma universidade que pensa o país inteiro, mas precisamos garantir que a comunidade do nosso Estado tenha acesso a esse direito. Muitos não podem sair daqui para prestar vestibular em universidades como a USP ou em outras regiões, e é nosso papel acolhê-los aqui, na nossa universidade", completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ufpa

listão

prosel 2026
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

VESTIBULAR

Listão da UFPA 2026 será divulgado nesta sexta-feira (30); veja o horário

Resultado do Processo Seletivo estará disponível a partir das 15h15. Reitoria da universidade fará coletiva antes da liberação dos nomes.

30.01.26 8h13

PROSEL 2026

Listão UFPA 2026: confira os aprovados em 1º, 2º e 3º lugar geral

Resultado do Processo Seletivo 2026 da Universidade Federal do Pará pode ser consultado no site oficial da universidade

30.01.26 14h39

GRADUAÇÃO

Listão da Ufra: confira quando será o resultado pelo Sisu 2026

A instituição oferece ainda duas outras formas de ingresso: o Processo Seletivo Próprio e o Processo Seletivo Especial voltado para Pessoas Transgênero

16.01.26 17h56

LISTÃO

Listão UFPA 2026: veja os aprovados nos cursos mais concorridos

Universidade divulga nesta sexta-feira (30) os nomes dos estudantes com as maiores notas em graduações disputadas no processo seletivo

30.01.26 15h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda