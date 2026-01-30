'Queremos alunos de todo o Brasil, mas garantindo vagas para os do nosso Estado', diz reitor da UFPA

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), professor doutor Gilmar Pereira, afirmou que a instituição busca receber estudantes de todo o Brasil, mas sem abrir mão de políticas que garantam o acesso de alunos do próprio Estado. A declaração foi feita nesta sexta-feira (30) em entrevista ao O Liberal, durante a divulgação do listão do Processo Seletivo de 2026.

Na ocasião, o reitor destacou a importância do Fator de Atenuação das Desigualdades de Acesso, política adotada pela universidade que concede uma bonificação de 10% na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para candidatos ao curso de Medicina. Segundo ele, a medida é essencial para promover equidade regional e evitar que vagas destinadas ao Pará sejam ocupadas majoritariamente por candidatos de outros estados.

De acordo com Gilmar Pereira, sem a aplicação do fator de atenuação, o Pará poderia perder mais de 150 vagas apenas em Medicina, além de impactos em outros cursos da instituição.

"A gente tem se desafiado para criar um atenuante que garanta que os alunos do Estado do Pará tenham acesso à universidade. Isso, para nós, é muito importante. Se nós não aplicássemos esse atenuante, o Estado do Pará perderia mais de 150 vagas apenas em Medicina, fora os outros cursos. Nós queremos alunos de todo o Brasil, mas queremos garantir que os alunos do nosso Estado tenham acesso", disse o reitor.

"Nós não somos uma universidade fechada, somos uma universidade que pensa o país inteiro, mas precisamos garantir que a comunidade do nosso Estado tenha acesso a esse direito. Muitos não podem sair daqui para prestar vestibular em universidades como a USP ou em outras regiões, e é nosso papel acolhê-los aqui, na nossa universidade", completou.