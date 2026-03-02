Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Bragança registra mais de 9 mil pessoas atingidas pelas chuvas

Município da região nordeste está com 472 pessoas entre desalojadas e desabrigadas

O Liberal
fonte

Idosa foi resgatada de alagamento pelo Corpo de Bombeiros no último sábado (28/02), em Bragança (Reprodução redes sociais)

O município de Bragança ainda enfrenta os impactos das fortes chuvas do último final de semana. De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Assistência Social de Bragança, 9.193 pessoas foram diretamente atingidas pelos impactos da chuva no município da região nordeste do Pará. A secretaria já registrou 9.524 atendimentos. Neste momento, há 472 pessoas em situação mais crítica entre desalojados e desabrigados.

Dados da secretária mostram que 396 (101 famílias) estão desalojados e 76 pessoas estão desabrigados (19 famílias) por causa das enchentes. Até o momento 8.721 foram impactadas pelos alagamentos.

Na manhã do último sábado (28/02), o Corpo de Bombeiros resgatou idosos de dentro de casas alagadas. A chuva atingiu cidade desde a madrugada do sábado. Vários bairros registraram alagamentos. Dentre os mais atingidos estavam o Centro e Aldeia. Vídeos feitos pela população mostram carros parados totalmente cercados pela água, motos atravessando verdadeiros rios, e muitas áreas cheias de água. 

O prefeito de Bragança, Dr. Mário Júnior, divulgou nota nas redes sociais informando que montou uma força-tarefa para enfrentar os alagamentos. A força-tarefa contou com a Defesa Civil, o Demutran, a Guarda Civil, equipes de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, além do SAMU.

