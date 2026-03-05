Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Chuvas fortes abrem cratera e deixam estrada do Rio Preto intrafegável em Marabá

A Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas de Marabá informou que já está trabalhando para normalizar o tráfego nos pontos que sofreram rompimento

O Liberal
fonte

Chuvas fortes abrem cratera e deixam estrada do Rio Preto intrafegável em Marabá. (Reprodução/ redes sociais)

As fortes chuvas registradas nas últimas 24 horas provocaram o rompimento de dois trechos da Estrada do Rio Preto, principal via de acesso a diversas comunidades da zona rural de Marabá. O problema foi identificado por volta das 9h30 da manhã desta quinta-feira (5) e compromete a passagem de veículos entre várias vilas da região. As informações são do Correio de Carajás.

Um dos pontos mais críticos fica entre as Vilas Três Poderes e União, a cerca de 100 quilômetros da sede do município. A água transbordou sobre a pista e a força da correnteza acabou levando bueiros e parte do aterro da estrada, interrompendo completamente o tráfego.

image Chuvas fortes abrem cratera e deixam estrada do Rio Preto intrafegável em Marabá. (Reprodução/ redes sociais)

Morador da Vila União, o comerciante José Cláudio Lopes relatou que a situação se agravou após a chuva intensa que caiu na região durante a madrugada e a manhã desta quinta-feira. Inclusive, a Vila União e adjacências têm várias empresas mineradoras e fazendas que produzem gado que abastecem diariamente dois frigoríficos de Marabá, e estão impedidos de chegar à cidade.

“Choveu muito nas últimas horas e a água passou por cima da estrada. A correnteza levou os bueiros e abriu um buraco grande. Até agora ninguém da Prefeitura apareceu aqui para começar a recuperação”, afirmou o comerciante por volta das 11 horas.

Outro trecho da mesma estrada também foi rompido entre a Vila União e a região do Alagoano, área que dá acesso ao Contestado, com saída pela cidade de Parauapebas. Motoristas que trafegam pela estrada enviaram vídeos à reportagem mostrando o momento em que a água corta a pista, arrastando bueiros e grande parte do material que formava o leito da estrada.

Com o rompimento, o acesso a diversas comunidades rurais ficou comprometido, prejudicando a mobilidade de moradores e, principalmente, o escoamento da produção agrícola da região, que depende da estrada para transporte até a área urbana de Marabá e municípios vizinhos.

A Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas de Marabá informou que já está trabalhando para normalizar o tráfego nos pontos que sofreram rompimento na Estrada do Rio Preto. “As equipes da Sevop já estão a caminho com os materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços emergenciais. Nos locais afetados serão realizadas obras para recuperação dos trechos danificados, com o objetivo de restabelecer a trafegabilidade e garantir mais segurança aos moradores”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Chuvas fortes abrem cratera e deixam estrada do Rio Preto intrafegável em Marabá
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

CHUVAS

Sete municípios do Pará já decretaram situação de emergência por causa das chuvas neste ano

Dados do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) apontam que o primeiro município a decretar emergência foi Óbidos

05.03.26 17h17

MEDIAÇÃO

Regularização fundiária no Pará: 40 mil pessoas podem ser beneficiadas após acordo com AGU

Articulação em Brasília busca garantir títulos de terra para 8 mil famílias em áreas de conflito nas regiões do Xingu e Altamira

04.03.26 17h35

PARÁ

Pará participa de mutirão de cirurgias bariátricas; saiba mais

Nesta quarta-feira (4/3) é lembrado o Dia Mundial da Obesidade. Os procedimentos no estado serão feitos pelo Hospital Jean Bittar, especialista na área

04.03.26 14h51

PARÁ

Moradores de Melgaço, no Marajó, recebem atendimento médico especializado durante ação da Marinha

O Navio Auxiliar “Pará” já passou pelos municípios de Oeiras do Pará e Breves e, após Melgaço, seguirá para o município de Portel, onde os atendimentos serão realizados nos dias 7 e 8 de março

04.03.26 13h33

MAIS LIDAS EM PARÁ

PSS

Fundação Parápaz abre processo seletivo com salários de até R$ 2 mil; saiba como participar

Processo Seletivo Simplificado oferta oportunidades para níveis superior, médio e fundamental em oito municípios do Pará

02.03.26 11h18

CUIDADOS COM INSETOS

Cupins alados: saiba os riscos e por que eles aparecem após a chuva no inverno Amazônico

Conheça mais sobre os chamados 'cupins de chuva', sua classificação biológica, comportamento e impacto em construções e na vida dos pets

02.03.26 17h08

SAPUDE

Implanon grátis no Pará: veja quem tem direito e onde solicitar o contraceptivo

Contraceptivo de longa duração já está disponível em 43 municípios; saiba quem pode conseguir pelo SUS

03.03.26 9h43

LISTÃO

Ufra divulga resultados da 2ª repescagem; confira a lista de aprovados

A habilitação inicia nesta quarta (25) e segue até sábado (28), de forma remota

25.02.26 11h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda