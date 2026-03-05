As fortes chuvas registradas nas últimas 24 horas provocaram o rompimento de dois trechos da Estrada do Rio Preto, principal via de acesso a diversas comunidades da zona rural de Marabá. O problema foi identificado por volta das 9h30 da manhã desta quinta-feira (5) e compromete a passagem de veículos entre várias vilas da região. As informações são do Correio de Carajás.

Um dos pontos mais críticos fica entre as Vilas Três Poderes e União, a cerca de 100 quilômetros da sede do município. A água transbordou sobre a pista e a força da correnteza acabou levando bueiros e parte do aterro da estrada, interrompendo completamente o tráfego.

Chuvas fortes abrem cratera e deixam estrada do Rio Preto intrafegável em Marabá. (Reprodução/ redes sociais)

Morador da Vila União, o comerciante José Cláudio Lopes relatou que a situação se agravou após a chuva intensa que caiu na região durante a madrugada e a manhã desta quinta-feira. Inclusive, a Vila União e adjacências têm várias empresas mineradoras e fazendas que produzem gado que abastecem diariamente dois frigoríficos de Marabá, e estão impedidos de chegar à cidade.

“Choveu muito nas últimas horas e a água passou por cima da estrada. A correnteza levou os bueiros e abriu um buraco grande. Até agora ninguém da Prefeitura apareceu aqui para começar a recuperação”, afirmou o comerciante por volta das 11 horas.

Outro trecho da mesma estrada também foi rompido entre a Vila União e a região do Alagoano, área que dá acesso ao Contestado, com saída pela cidade de Parauapebas. Motoristas que trafegam pela estrada enviaram vídeos à reportagem mostrando o momento em que a água corta a pista, arrastando bueiros e grande parte do material que formava o leito da estrada.

Com o rompimento, o acesso a diversas comunidades rurais ficou comprometido, prejudicando a mobilidade de moradores e, principalmente, o escoamento da produção agrícola da região, que depende da estrada para transporte até a área urbana de Marabá e municípios vizinhos.

A Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas de Marabá informou que já está trabalhando para normalizar o tráfego nos pontos que sofreram rompimento na Estrada do Rio Preto. “As equipes da Sevop já estão a caminho com os materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços emergenciais. Nos locais afetados serão realizadas obras para recuperação dos trechos danificados, com o objetivo de restabelecer a trafegabilidade e garantir mais segurança aos moradores”.