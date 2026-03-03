Capa Jornal Amazônia
Pará

Uepa lança edital para mestrado na área da saúde; saiba mais

As candidaturas serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do sistema de seleção da Universidade

O Liberal
fonte

O edital estabelece que as candidaturas serão realizadas de 2 de março a 6 de abril de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do sistema de seleção da Uepa (Foto: Divulgação | Uepa)

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) está com inscrições abertas para o Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional - Mestrado Acadêmico, com ingresso no segundo semestre de 2026. O edital nº 019/2026 estabelece que as candidaturas serão realizadas de 2 de março a 6 de abril de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do sistema de seleção da Uepa.

Podem se inscrever profissionais que possuam diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em áreas afins à saúde e à reabilitação, inclusive candidatos/as estrangeiros/as que cumpram as exigências do edital. No momento da inscrição, o/a candidato/a deve, na ficha de inscrição que se encontra entre os anexos do edital, escolher o tipo de vaga ao qual pretende concorrer e indicar a linha de pesquisa que pretende desenvolver ao longo do mestrado, informou, ainda, a Assessoria de Comunicação da Uepa.

Além das 19 vagas destinadas à ampla concorrência, o processo seletivo oferece vagas reservadas por ações afirmativas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência, vagas voltadas a docentes efetivos da Uepa, vagas do Programa de Qualificação e Valorização dos Técnicos da Uepa (PROQTEC), vagas em convênio com o Hemopa, totalizando as 37 deste certame. As linhas de pesquisa contempladas pelo programa são voltadas para a “Avaliação e intervenção terapêutica nos sistemas cardiorrespiratório e metabólico” e para a “Avaliação e intervenção terapêutica nos sistemas neuromuscular”, que também devem ser claramente indicadas pelo/a candidato/a na inscrição.

image Uepa abre inscrições para o programa Mulheres na Ciência; saiba mais
Ao todo, serão ofertadas 50 bolsas de iniciação científica, com duração de 12 meses e valor mensal de R$ 700

image Resultado da 1ª repescagem do Prosel 2026 é publicado nesta sexta-feira (20); confira os resultados
Mais de 1.700 candidatos foram aprovados na primeira convocação, e a pré-matrícula estará disponível de 20 a 23 de fevereiro

A seleção será composta por quatro etapas: homologação das inscrições, aplicação de prova escrita, avaliação e arguição do anteprojeto com entrevista e, por fim, a fase de análise do currículo Lattes, de caráter classificatório. A prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na produção de um texto dissertativo sobre um tema que será sorteado no dia da realização da avaliação. Esse sorteio se dará entre os tipos de estudos previstos no Anexo VII do edital, que também contém sugestões de bibliografia para estudo e preparação dos/as candidatos/as. Por isso, é indispensável que os/as interessados/as leiam o documento na íntegra, atentando-se aos requisitos, prazos, documentação exigida, critérios de pontuação e demais orientações que nortearão todas as fases do processo.

Edital:

https://www.uepa.br/sites/default/files/editais/edital192026.pdf 

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

uepa lança edital para mestrado na área da saúde; inscrições seguem até 6 de abril
Pará
.
