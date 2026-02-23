Uepa abre inscrições para o programa Mulheres na Ciência; saiba mais

Estão abertas as inscrições para o Edital nº 12/2026 do Programa Institucional Mulheres na Ciência – Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Docentes interessadas têm até o dia 6 de março para submeter propostas por meio de formulário eletrônico, com acesso via e-mail institucional.

A iniciativa é coordenada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesp) e é voltada a professoras da universidade que desenvolvam projetos de pesquisa com a participação de alunas de graduação. O objetivo é ampliar a presença feminina na produção científica, com ênfase em ações afirmativas direcionadas especialmente a docentes e estudantes negras, indígenas e quilombolas.

Ao todo, serão ofertadas 50 bolsas de iniciação científica, com duração de 12 meses e valor mensal de R$ 700, financiadas com recursos institucionais da própria universidade. Cada orientadora poderá submeter uma única proposta, vinculando uma estudante bolsista e uma aluna voluntária ao projeto.

Para participar, a docente deve ser servidora efetiva da Uepa, possuir titulação de mestra ou doutora, manter currículo atualizado na Plataforma Lattes e integrar grupo de pesquisa certificado pela instituição. Já as estudantes precisam estar regularmente matriculadas na graduação, apresentar bom desempenho acadêmico e ter disponibilidade para as atividades de pesquisa.

As propostas devem estar alinhadas a temáticas que fortaleçam o protagonismo feminino na ciência, como mulheres nas ciências exatas e tecnologias, saúde da mulher, relações étnico-raciais e gênero, inovação social com perspectiva de gênero, sustentabilidade e formação de meninas na ciência.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: homologação das inscrições e avaliação do projeto de pesquisa, além da análise da produção acadêmica da orientadora. O resultado final está previsto para o dia 16 de abril de 2026.