O Liberal chevron right Pará chevron right

Com Círio e Marujada, Pará é finalista em prêmio nacional de turismo religioso

O Estado concorre na categoria destino de Turismo Religioso no prêmio nacional "M&E Awards – Destinos do Ano 2026"

Dilson Pimentel
fonte

Um dos principais produtos consolidados do segmento religioso do Pará é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré (Foto: Tarso Sarraf | O Liberal (Arquivo))

Reconhecido por suas grandes manifestações de fé, o Pará concorre na categoria destino de Turismo Religioso no prêmio nacional "M&E Awards - Destinos do Ano 2026", promovido pelo portal Mercado e Eventos. A premiação objetiva destacar os Estados brasileiros que mais se sobressaíram em 2025 em áreas como promoção, inovação, sustentabilidade e geração de resultados concretos para o setor do turismo.

Ao todo, são 12 categorias e três Estados concorrendo em cada uma delas. A entrega oficial dos troféus aos eleitos vai ocorrer durante um coquetel realizado no estande do M&E na WTM Latin America 2026, no dia 14 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo. O Estado conta com dois principais produtos consolidados do segmento religioso: o Círio de Nossa Senhora de Nazaré e a Marujada de São Benedito, em Bragança.

O Círio foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Iphan em 2004 e da Humanidade pela Unesco, e ocorre todo segundo domingo de outubro, em Belém. Na edição de 2025, segundo projeções, a Festividade de Nazaré atraiu mais de 100 mil turistas e R$ 210 milhões em receitas para o Estado. Os dados projetados apontam um crescimento de 12,5% em relação ao cenário da festividade em 2024.

O levantamento, feito pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e Dieese, consolida a quinzena da festividade nazarena como um dos principais motores da economia paraense e principal produto turístico estadual no mercado nacional e internacional, em particular, nos segmentos do turismo religioso e cultural.

A pesquisa aponta ainda que a religiosidade, a hospitalidade, a gastronomia, as belezas naturais e a cultura paraenses foram os aspectos mais bem avaliados pelos turistas. A fidelidade é outro dado marcante do Círio. Ao menos, 97% dos visitantes afirmaram ter intenção de retornar para vivenciar a experiência novamente. Além disso, 36% dos entrevistados demonstraram interesse em conhecer outros destinos paraenses.

VEJA MAIS:

image Círio 2025 teve crescimento de 10% de público em relação ao ano passado, aponta balanço
Neste ano, Círio reuniu 2,6 milhões de pessoas e Trasladação 2,1 milhões nas ruas de Belém

image Bragança encerra 227ª Marujada de São Benedito, nesta sexta (26)
Bragança é um dos municípios mais simbólicos dessa tradição e estar aqui hoje muito me honra, participando como maruja

image A Marujada de São Benedito figura entre as principais manifestações de dezembro no Pará (Foto: Igor Mota | O Liberal (Arquivo))

Pará como destino turístico estratégico na Amazônia

“O Círio já é considerado nossa alta estação no turismo. E a Marujada de São Benedito figura entre as principais manifestações de dezembro no Estado. Então, ter o nosso turismo paraense disputando nessa categoria é motivo de muito orgulho, porque são produtos atrativos, consolidados, vetores positivos da economia, que ampliam a visibilidade internacional da capital e fortalecem a sua posição como destino turístico estratégico na Amazônia”, disse o titular da Setur, Eduardo Costa.

Já a Marujada de São Benedito, em Bragança, celebrada em dezembro, combina fé e cultura popular em uma programação que envolve missas, novenas, ladainhas e procissões que tomam as ruas, reforçando o vínculo histórico da cidade com São Benedito. No encerramento, o rito ganha ainda mais força com a tradicional procissão com trajes vermelhos e brancos e apresentação no Teatro Museu da Marujada, mantendo viva uma herança construída pela própria comunidade ao longo de séculos.

Mais do que um evento do calendário religioso, a Marujada é um encontro de gerações e um símbolo de pertencimento. A festividade também fortalece o turismo e movimenta a economia local, valorizando a arte, a culinária e os saberes que fazem de Bragança uma referência cultural no Pará.

A seleção dos destinos foi feita com uma curadoria da equipe de direção e repórteres do M&E, além de especialistas do trade, que avaliaram os destinos brasileiros e definiram aqueles que mais se destacaram no último ano. Em cada uma das 12 categorias, 3 destinos foram indicados e poderão ser votados pelo público. Os critérios de escolha consideraram dados do destino, resultados de ações, desenvolvimento e contribuição para o turismo nacional em 2025 (Com informações da Setur).

Votação:

A votação segue até dia 27 de março, com anúncio do resultado geral em 30 de março. Para votar basta acessar o link: https://www.mercadoeeventos.com.br/votacao-me-awards-2026/

 

