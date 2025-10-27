Círio 2025 teve crescimento de 10% de público em relação ao ano passado, aponta balanço

A Arquidiocese de Belém e a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realizaram uma Coletiva Oficial com a imprensa sobre o Círio de Nazaré 2025, na manhã desta segunda-feira (27), no auditório Dom Vicente Zico. A festa de Nossa Senhora de Nazaré teve um aumento de 10% de público em relação ao ano anterior, segundo o balanço final da festividade feito pela organização. A análise apresentou dados dos eventos realizados e perspectivas para 2026.

Neste ano, Círio teve o maior público com 2,6 milhões de pessoas. O Círio saiu às 7h15, da Igreja da Sé, e chegou às 12h15, na praça Santuário com o público estimado de 2,6 milhões de pessoas. A Trasladação neste ano teve o segundo maior público com 2,1 milhões na procissão, que saiu às 18h e chegada às 22h45, na Catedral.

"A expectativa foi acima do que a gente esperava. A gente tinha uma preocupação, porque a gente era bem questionado sobre a situação da COP30, como seria esse Círio. A gente ficou muito preocupado, mas o que a gente viu é que o Círio está muito preparado, conseguiu os seus turistas que vieram para cá. Foram mais de 100 mil turistas. Foram bem recebidos. A expectativa foi muito boa. O crescimento foi de aproximadamente 10% em participação", destacou o diretor Antônio Sousa.

O diretor afirmou que o número de 2,6 milhões de pessoas foi acima do esperado pela diretoria. "Não esperavámos um volume muito alto, mas vimos pelos órgãos de segurança que ultrapassaram, surpreenderam", afirmou.

Imagens aéreas de Belém comprovaram o total do público na festa em 2025. "É sempre bom esclarecer que o público, muitas vezes, as pessoas pensam que se conta o público só em nível de procissão, de caminhada, não é. É todo o envolvimento da cidade. Belém estava praticamente parada. É um número que a gente trabalha com o Dieese, para ter números oficiais, praticamente em tempo real", complementou.

Cerca de 2,5 milhões de pessoas participam da Grande Procissão do Círio de Nazaré 2025 (Tarso Sarraf / O Liberal)

De acordo com o diretor, é muito difícil o Círio ter uma queda de público, porque as pessoas que vem conhecer o Círio sempre querem voltar, e outras pessoas também tem curiosidade de conhecer a festa dos paraenses.

O Círio 2025

O Círio de Nazaré em 2025 chegou a 233ª edição com o tema: "Maria, Mãe e Rainha de toda a criação". Esta, que é uma das maiores manifestações católicas do mundo, é uma realização conjunta da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário, Padres Barnabitas, Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Governo do Estado do Pará e Prefeitura Municipal de Belém.

O Arcebispo de Belém, Dom Julio Endi Akamine, se surpreendeu com a gradiosidade da festa. "Bem como primeira experiência, é uma experiência impactante que nos surpreende. É sempre uma sucessão de surpresas. Já que é a primeira vez então é sempre uma novidade. Acho que o Círio de Nazaré não é simplesmente uma novidade, ele é o novo no sentido de que seja sempre o mesmo Círio, é uma experiência impar, uma experiência sempre nova para todos nós", declarou Dom Julio.

O arcebispo ressaltou que a realização do Círio com 2,6 milhões de pessoas na rua já é um milagre de Nossa Senhora de Nazaré. "É um milagre, quando sai e vi aquela multidão, para levar a imagem até a Catedral e depois no outro dia trazer da Catedral até a Basílica, a impressão minha era de medo, porque uma multidão dessas ninguém controla, por mais que tenha exército, guarda, voluntário, polícia, por mais pessoas que estejam na organização, uma multidão como essa não tem como controlar. É somente Nossa Senhora que pode nos dar esse milagre", enfatizou.

Números do Círio 2025

A festividade foi composta por 14 romarias oficiais, além de uma série de eventos ao longo do ano e da chamada quinzena nazarena, a Festa Nazarena tem a Diretoria como órgão executivo. Depois do Círio e da Trasladação, a terceira maior romaria foi o Traslado Ananindeua-Marituba que reuniu 1,650 milhão de pessoas, sendo a mais longa em tempo, com início às 8h, da Basílica de Nazaré, até às 18h15, com chegada na praça Matriz de Ananindeua, resultando em 10h15 minutos de procissão.

A Romaria do Traslado dos Carros reuniu 35 mil pessoas, na noite do dia 8 de outubro, da praça Santuário até o Porto Futuro. A Romaria Rodoviária, no dia 11 de outubro, que saiu às 5h30, da Igreja Matriz de Ananindeua, até o trapiche de Icoaraci, às 8h30, teve um público estimado de aproximadamente 800 mil pessoas. Em seguida, a Romaria Fluvial reuniu de maneira estimada 50 mil pessoas em 191 embarcações inscritas.

No dia 18 de outubro, a Ciclo Romaria reuniu 18 mil pessoas em bicicletas para um trajeto que iniciou e terminou na Basílica Santuário. No mesmo dia, pela tarde, foi realizada a Romaria da Juventude que contabilizou 70 mil pessoas, das 16h às 18h50, do Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida até a praça Santuário.

A Procissão da Festa realizada no último domingo (26), às 17h, reuniu 3.500 pessoas. As romarias do último sábado (25) tiveram a seguinte contabilidade com Romaria da Acessibilidade reunindo 30 mil pessoas, na praça Santuário, e a Romaria dos Corredores 4.000 pessoas, com um trajeto por vários bairros da cidade. A última procissão ocorreu nesta segunda-feira (27) com o Recírio que reuniu 55 mil pessoas, da praça Santuário até o Colégio Gentil, das 8h às 9h.

Turismo em Belém no ano da COP 30

O número total de turistas foram estimados em aproximadamente 100 mil em 2025. O Círio deste ano injetou na economia do Estado R$ 210 milhões em recursos, de acordo com a Secretaria de Estado de Turismo (Setur), com um impacto na economia de mais de R$ 1,2 bilhão.

Visitas da imagem peregrina crescem

A Imagem Peregrina realizou neste ano o total de 801 visitas em paróquias, municípios e outros Estados. O Arraial de Nazaré teve 96 estandes, com 123 permissionários, nos segmentos de alimentação, vestuário, artigos religiosos e artesanato.

Neste ano foram 28 pontos instalados como apoio aos peregrinos de Nazaré na rodovia BR-316, a partir de Santa Maria, na Alça Viária e na Estrada de Mosqueiro, que totalizaram 182.000 atendimentos, com um público estimado de 50 mil pessoas.

Os acolhimentos na Casa de Plácido foram de 7.941 lava-pés, 2.140 massagens, 2.812 atendimentos de saúde, para 27.602 peregrinos atendidos, compreendendo 218 caravanas, e 84.915 refeições servidas.

Os atendimentos durante o Círio de Nazaré totalizaram 1.314, sendo necessárias 28 transferências de pessoas para os hospitais. Já a Trasladação contabilizou 927 atendimentos com 27 pessoas transferidas.

ORGANIZAÇÃO

A organização do Círio é feito pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), que obedecendo sempre às diretrizes da Arquidiocese de Belém, planeja, promove, divulga e faz a programação financeira para assegurar a realização das procissões, dos atos litúrgicos e religiosos, bem como a administração das áreas do Arraial e da Praça Santuário e de todas e quaisquer outras atividades que tenham por finalidade a realização da festividade do Círio de Nazaré.

Os trabalhos para a realização do Círio 2026 iniciam com final desta edição. Atualmente, 35 casais católicos compõem a organização da Festa e tem como coordenador para o biênio 2025/2026 o administrador Antônio Sousa.

A Diretoria é formada por um conselho consultivo do qual tem como presidente o Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine, uma diretoria colegiada e oito diretorias executivas: Administrativo-financeira, Diretoria de Decoração, Diretoria de Evangelização, Diretoria de Eventos, Diretoria de Marketing, Diretoria de Engenharia e Patrimônio, Diretoria de Procissões e Diretoria de Arraial e Arrecadação.

Os casais atuam de forma voluntária, sempre intercalando suas funções executivas com compromissos espirituais perante a Igreja, como novenas, missas, retiros e encontros.