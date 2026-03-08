‘Minha Casa, Minha Vida’ entrega moradias em Barcarena e segue com obras em Ananindeua

Na zona rural de Barcarena, a diarista Ellen Benjamin de Alfaia, de 49 anos, recebeu a chave da nova residência. Moradora da Ilha Trambioca, ela vivia de aluguel e afirmou que, sem o programa habitacional, teria dificuldade para adquirir a casa própria.

A entrega das moradias ocorreu na sexta-feira (6/03), com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho. Ao todo, 15 casas do Minha Casa, Minha Vida Rural foram entregues nas comunidades Colônia CDI e Ilha Trambioca.

Entre as beneficiárias está a educadora física autônoma Ângela Pereira Silva, de 27 anos. Nascida na Comunidade CDI, ela morava com a mãe enquanto aguardava a oportunidade de obter moradia própria. Mãe de Kevillyn, de 5 anos, afirmou que não teria condições financeiras de construir uma residência. Com a entrega da casa, passa a morar com a filha no novo imóvel.

Durante a agenda no município, também foi assinada autorização para a construção de mais de 150 moradias do Minha Casa, Minha Vida na modalidade Entidades, destinadas à zona urbana de Barcarena.

Obras retomadas

Após a entrega das casas, o ministro visitou as obras do Residencial Aldeia Aruan, empreendimento do programa que terá 701 unidades habitacionais do tipo casa térrea.

Residencial Aldeia Aruan, empreendimento do Minha Casa, Minha Vida que contará com 701 unidades habitacionais do tipo casa térrea. (Foto: Lucas Lima | Ministério das Cidades)

O projeto estava paralisado há cerca de 10 anos e foi retomado pelo Governo Federal. Até o momento, 48 casas foram erguidas, e a previsão é que todas as unidades sejam concluídas em aproximadamente 14 meses.

Empreendimentos em Ananindeua

No período da tarde, a agenda seguiu para Ananindeua, onde foram visitados dois empreendimentos habitacionais em construção.

As obras do Residencial Altos do Utinga I e II, em Ananindeua, seguem e a previsão de entrega está para o 2º semestre de 2026. (Foto: Filipe Jordão | Ministério das Cidades)

O primeiro foi o Residencial Altos do Utinga I e II, localizado no bairro Guanabara. O empreendimento terá 320 apartamentos, cada um com 42 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda e área de serviço.

O residencial também contará com guarita, central de gás, bicicletário, salão de festas, biblioteca, sala do síndico, playground, academia ao ar livre e vagas de garagem. A previsão de entrega é para o segundo semestre de 2026.

Em seguida, a comitiva visitou o Residencial Pouso do Aracanga, no bairro do Aurá. O empreendimento integra o conjunto de obras retomadas pelo Ministério das Cidades no estado. A primeira etapa prevê a entrega de 280 moradias até o final de março.

Programa no estado

Durante a agenda, o ministro Jader Filho destacou a retomada de empreendimentos e o andamento de novas obras do programa.

“A gente visita residenciais que estavam paralisados e também obras novas do Minha Casa, Minha Vida. Em Barcarena entregamos casas do programa na zona rural e visitamos o Aldeia Aruan, com mais de 700 unidades. Aqui em Ananindeua estamos acompanhando empreendimentos que já começaram na nova fase do programa”, afirmou.

Segundo o ministro, no Pará foram contratadas mais de 50 mil unidades habitacionais, com cerca de R$ 5 bilhões em investimentos.

Desde a recriação do programa, em 2023, o Minha Casa, Minha Vida já contratou mais de 50 mil moradias no estado do Pará, com investimentos aproximados de R$ 5 bilhões do Governo Federal.