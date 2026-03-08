‘Minha Casa, Minha Vida’ entrega moradias em Barcarena e segue com obras em Ananindeua
Agenda do Ministério das Cidades no Pará incluiu a entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida no município de Barcarena e visitas a empreendimentos habitacionais em construção em Ananindeua
Na zona rural de Barcarena, a diarista Ellen Benjamin de Alfaia, de 49 anos, recebeu a chave da nova residência. Moradora da Ilha Trambioca, ela vivia de aluguel e afirmou que, sem o programa habitacional, teria dificuldade para adquirir a casa própria.
A entrega das moradias ocorreu na sexta-feira (6/03), com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho. Ao todo, 15 casas do Minha Casa, Minha Vida Rural foram entregues nas comunidades Colônia CDI e Ilha Trambioca.
Entre as beneficiárias está a educadora física autônoma Ângela Pereira Silva, de 27 anos. Nascida na Comunidade CDI, ela morava com a mãe enquanto aguardava a oportunidade de obter moradia própria. Mãe de Kevillyn, de 5 anos, afirmou que não teria condições financeiras de construir uma residência. Com a entrega da casa, passa a morar com a filha no novo imóvel.
Durante a agenda no município, também foi assinada autorização para a construção de mais de 150 moradias do Minha Casa, Minha Vida na modalidade Entidades, destinadas à zona urbana de Barcarena.
Obras retomadas
Após a entrega das casas, o ministro visitou as obras do Residencial Aldeia Aruan, empreendimento do programa que terá 701 unidades habitacionais do tipo casa térrea.
O projeto estava paralisado há cerca de 10 anos e foi retomado pelo Governo Federal. Até o momento, 48 casas foram erguidas, e a previsão é que todas as unidades sejam concluídas em aproximadamente 14 meses.
Empreendimentos em Ananindeua
No período da tarde, a agenda seguiu para Ananindeua, onde foram visitados dois empreendimentos habitacionais em construção.
O primeiro foi o Residencial Altos do Utinga I e II, localizado no bairro Guanabara. O empreendimento terá 320 apartamentos, cada um com 42 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda e área de serviço.
O residencial também contará com guarita, central de gás, bicicletário, salão de festas, biblioteca, sala do síndico, playground, academia ao ar livre e vagas de garagem. A previsão de entrega é para o segundo semestre de 2026.
Em seguida, a comitiva visitou o Residencial Pouso do Aracanga, no bairro do Aurá. O empreendimento integra o conjunto de obras retomadas pelo Ministério das Cidades no estado. A primeira etapa prevê a entrega de 280 moradias até o final de março.
Programa no estado
Durante a agenda, o ministro Jader Filho destacou a retomada de empreendimentos e o andamento de novas obras do programa.
“A gente visita residenciais que estavam paralisados e também obras novas do Minha Casa, Minha Vida. Em Barcarena entregamos casas do programa na zona rural e visitamos o Aldeia Aruan, com mais de 700 unidades. Aqui em Ananindeua estamos acompanhando empreendimentos que já começaram na nova fase do programa”, afirmou.
Segundo o ministro, no Pará foram contratadas mais de 50 mil unidades habitacionais, com cerca de R$ 5 bilhões em investimentos.
Desde a recriação do programa, em 2023, o Minha Casa, Minha Vida já contratou mais de 50 mil moradias no estado do Pará, com investimentos aproximados de R$ 5 bilhões do Governo Federal.
