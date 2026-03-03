Ministério das Cidades marca entrega de moradias do Residencial Viver Pratinha

O Residencial Viver Pratinha será entregue, na próxima terça-feira (dia 10), de forma parcial para a população, após seleção e sorteio das 256 moradias. Esta ação já estava prevista desde 2023, quando o ministro Jader Filho solucionou o gargalo de 18.483 unidades habitacionais que estavam abandonadas, ocupadas ou paralisadas em 25 municípios paraenses.

“Dia 10 será uma data muito especial para mim e para as 256 famílias que receberão as chaves das suas novas casas. Estou muito contente por estarmos entregando além de casas, a esperança das pessoas de uma moradia digna. Não vamos parar. Ainda temos as demais unidades que estão em andamento. Todo mundo será atendido”, afirmou Jader Filho.

O Ministério das Cidades assinou a autorização para a retomada oficial das obras do Residencial Viver Pratinha, em março do ano passado. A degradação do espaço foi enorme, após a ocupação irregular ocorrida em setembro de 2021. Na época as obras já estavam 99% concluídas e os apartamentos quase prontos para entrega às famílias selecionadas pela Secretaria Municipal de Habitação de Belém (Sehab).

Com a ocupação, o empreendimento teve grande parte de sua infraestrutura interna e externa saqueada e/ou vandalizada, onde itens de acabamento, como pisos, portas, janelas, tomadas, telhas, pias, vasos sanitários, cabos elétricos e outros objetos foram furtados ou destruídos. Em 2024, uma ação judicial de reintegração de posse foi realizada por intermédio da Caixa para a desocupação do local.

Em Belém, o cenário era crítico no início da atual gestão federal, concentrando cerca de 20% das obras paradas no Estado. Ao todo, 3.928 residências apresentavam problemas nos residenciais Viver Outeiro, Viver Mosqueiro, Viver Pratinha e Viver Val-de-Cans. Com a estratégia de retomada, o cronograma de março prevê a entrega de 256 apartamentos no Viver Pratinha e 1.000 unidades no Viver Mosqueiro. No interior, as entregas contemplam 1.408 moradias no residencial Moaçara, em Santarém, e 800 no Chico Narrina, em Abaetetuba.

“O balanço da CBIC está aí pra mostrar que o Minha Casa, Minha Vida chegou a registrar 74% dos lançamentos de imóveis no mercado na região norte, em 2025. Estamos fazendo a economia girar, aquecendo o mercado, criando milhares de vagas de emprego na construção civil e gerando renda", disse o ministro.

O Residencial Viver Pratinha é composto por 768 moradias, do tipo apartamento, distribuídos em blocos de 4 andares. As moradias foram contratadas em 2013 e retomadas em 2025, pela atual gestão federal. O valor do investimento total é de R$ 91,1 milhões de reais.