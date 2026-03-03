Minha Casa, Minha Vida Rural entrega 48 moradias a famílias do interior do Pará

Famílias de comunidades rurais do Pará receberam, nesta semana, 48 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida Rural. As entregas ocorreram nos municípios de Bonito, Capanema e Vigia de Nazaré, no nordeste do estado, com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho.

As unidades fazem parte do Minha Casa, Minha Vida, principal política habitacional do Governo Federal, voltada à redução do déficit habitacional e à garantia de moradia digna para famílias de baixa renda, inclusive em áreas rurais.

Em Bonito, 12 casas foram entregues nas comunidades de Braço Seco, Mineirão, Estiva e Casa Branca. No município, 59 unidades habitacionais já foram destinadas às zonas rural e urbana por meio do programa. Em Capanema, 13 moradias foram entregues nas comunidades de Jacarequara e Igarapé-Apara. Segundo o Ministério das Cidades, o município já contabiliza mais de 700 habitações contratadas pelo Minha Casa, Minha Vida.

A agenda foi concluída em Vigia de Nazaré, onde 23 moradias foram inauguradas na Vila Bom Jardim da Barreta. O município soma 572 unidades habitacionais contratadas, com investimento de R$ 46 milhões.

Durante a cerimônia em Vigia, o ministro também assinou a contratação de obras de macrodrenagem e microdrenagem no valor de R$ 15 milhões, com recursos do Novo PAC. O investimento deve beneficiar três bairros da cidade, ampliando a infraestrutura urbana e reduzindo riscos de alagamentos provocados por chuvas intensas e cheias de rios.

“Esse é o maior ciclo de contratações da história do Minha Casa, Minha Vida e do Ministério das Cidades no Pará. Estamos indo às comunidades para entregar essas casas às famílias que esperaram e agora conquistam o sonho da casa própria”, afirmou Jader Filho.

Para os beneficiários, a entrega das moradias representa uma mudança concreta de qualidade de vida. Em Bonito, a lavradora Maria Vonicléia Oliveira Costa, de 43 anos, recebeu as chaves da nova casa após dois anos morando de favor, depois que sua antiga residência de barro desabou. Agora, a família passa a contar com estrutura adequada, incluindo banheiro interno, garantindo mais segurança, saúde e dignidade.