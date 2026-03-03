Capa Jornal Amazônia
Minha Casa, Minha Vida Rural entrega 48 moradias a famílias do interior do Pará

Bonito, Capanema e Vigia de Nazaré recebem novas unidades habitacionais; ministro Jader Filho também anuncia obras de drenagem pelo Novo PAC

Gabi Gutierrez
fonte

As entregas foram feitas nesta terça-feira (03) (Foto: Felipe Jordão)

Famílias de comunidades rurais do Pará receberam, nesta semana, 48 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida Rural. As entregas ocorreram nos municípios de Bonito, Capanema e Vigia de Nazaré, no nordeste do estado, com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho.

As unidades fazem parte do Minha Casa, Minha Vida, principal política habitacional do Governo Federal, voltada à redução do déficit habitacional e à garantia de moradia digna para famílias de baixa renda, inclusive em áreas rurais.

Em Bonito, 12 casas foram entregues nas comunidades de Braço Seco, Mineirão, Estiva e Casa Branca. No município, 59 unidades habitacionais já foram destinadas às zonas rural e urbana por meio do programa. Em Capanema, 13 moradias foram entregues nas comunidades de Jacarequara e Igarapé-Apara. Segundo o Ministério das Cidades, o município já contabiliza mais de 700 habitações contratadas pelo Minha Casa, Minha Vida.

A agenda foi concluída em Vigia de Nazaré, onde 23 moradias foram inauguradas na Vila Bom Jardim da Barreta. O município soma 572 unidades habitacionais contratadas, com investimento de R$ 46 milhões.

Durante a cerimônia em Vigia, o ministro também assinou a contratação de obras de macrodrenagem e microdrenagem no valor de R$ 15 milhões, com recursos do Novo PAC. O investimento deve beneficiar três bairros da cidade, ampliando a infraestrutura urbana e reduzindo riscos de alagamentos provocados por chuvas intensas e cheias de rios.

“Esse é o maior ciclo de contratações da história do Minha Casa, Minha Vida e do Ministério das Cidades no Pará. Estamos indo às comunidades para entregar essas casas às famílias que esperaram e agora conquistam o sonho da casa própria”, afirmou Jader Filho.

Para os beneficiários, a entrega das moradias representa uma mudança concreta de qualidade de vida. Em Bonito, a lavradora Maria Vonicléia Oliveira Costa, de 43 anos, recebeu as chaves da nova casa após dois anos morando de favor, depois que sua antiga residência de barro desabou. Agora, a família passa a contar com estrutura adequada, incluindo banheiro interno, garantindo mais segurança, saúde e dignidade.

 

 
