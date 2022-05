Vereadores querem tornar brega e aparelhagens patrimônio cultural de Ananindeua

Tramita na Câmara Municipal de Ananindeua (CMA) um Projeto de Lei (PL) que pode tornar o ritmo musical brega e as aparelhagens de som patrimônio e manifestação cultural, imaterial e social da cidade. A autoria do PL dos vereadores Aurélio Rodrigues (Avante), Geise Fênix (Republicanos), Bob Fllay (sem partido) e Francy Pereira (PSDB).

Aprovado por unanimidade em sua primeira votação, durante sessão ordinária realizada nesta terça-feira (3), o PL ainda precisa ser aprovado em mais um turno.

“O brega e as aparelhagens de som fazem parte do cotidiano, da memória afetiva e preferência musical de muitos paraenses, sendo o brega considerado um dos ritmos mais escutados pela população através de festas de aparelhagens, shows, bares e boates preferencialmente organizados nas áreas periféricas da região. Já as Aparelhagens de Som, são megaestruturas que conseguem arrastar multidões ao som mixado de músicas variadas em estilo de brega pop, melody, saudade, etc. Assim, diante do exposto, convicto da pertinência e da relevância do projeto em questão, conto com o apoio dos Nobres Vereadores para a sua aprovação”, justifica o texto aprovado em primeiro turno.

Para o parlamentar Bob Fllay, o parlamento tem, com o projeto, a oportunidade de valorizar o ritmo que contribui com a economia e cultura de Ananindeua. “A ideia é ajudar a quebrar o preconceito que ainda existe com esse gênero musical que gera tanto emprego, tanta renda e fortalece a cultura na nossa cidade. Além disso, queremos valorizar a cultura do povo do Pará que é tão forte com o movimento das aparelhagens e do tecnobrega”, explica um dos autores da proposta.

Brega já é patrimônio cultural imaterial do Pará

O brega já é patrimônio cultural imaterial do Pará. No dia 28 de agosto do ano passado, deputados estaduais aprovaram o PL de autoria de Ana Cunha (PSDB).

O ritmo se estabeleceu na década de 1960 em cidades como Goiânia, Recife e Belém. As influências musicais das rádios caribenhas e do pop global foram se misturando ao talento dos artistas paraenses e gerando subgêneros diversos, como o tecnobrega, o calypso amazônico e o melody, que viraram a cara do Pará do século XXI para o resto do Brasil. Em 2012, a cantora Gaby Amarantos alçou o ritmo ao reconhecimento internacional com a indicação do álbum "Treme" ao Grammy Latino.

