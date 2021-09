Governador sanciona brega como patrimônio cultural e imaterial do Pará

O brega é a partir de agora Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará. O governador Helder Barbalho sancionou a lei que concedeu esse status ao "Ritmo Brega" na noite desta quarta-feira (15) no Teatro da Estação Gasômetro, localizado no Parque da Residência, em Belém. A solenidade contou com vários artistas do ritmo que são conhecidos há décadas dos paraenses.

O governador Helder Barbalho agradeceu a todos os artistas, produtores e técnicos que fizeram do brega paraense um ritmo forte na cultura do Estado. "É um reconhecimento do Estado pelo que fizeram para elevar o Pará. O brega é uma demonstração paraense, hoje a gente abraça o seu ritmo", afirmou.

"O brega para nós não é pejorativo, é motivo de orgulho por ser o fruto de cada um de vocês que deixaram as suas agendas para estar aqui. Agradeço a todos vocês que compreenderam as medidas difíceis que tivemos que tomar durante a pandemia, sei que isso fez todos passarem por dificuldades financeiras, mas o importante é que está todo mundo vivo para comemorar esse momento", lembrou o governador.

Após a solenidade, houve a apresentação gratuita de artistas do brega. O espetáculo homenageou os artistas já falecidos Frankito Lopes, Rubens Mota, Teddy Max e o Maestro Didi. O Projeto de Lei foi aprovado na Assembleia Legislativa no último dia 24 de agosto.

Também participaram da solenidade a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), deputado Chicão (MDB), a proponente do projeto, deputada estadual Ana Cunha (PSDB), a presidente da Comissão de Cultura da Alepa, Marinor Brito.