Governador Helder Barbalho dança brega com a esposa em solenidade

Depois de sancionar a lei que tornou o ritmo brega como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará, o governador Helder Barbalho arriscou uns passos de dança com a primeira-dama Daniela Barbalho na Estação Gasômetro, localizado no Parque da Residência, em Belém. O momento foi registrado por várias pessoas e ganhou as redes sociais.

O brega tradicional do Pará é um dos ritmos mais populares no Estado. O estilo tem inúmeros compositores, cantores, dançarinos, artistas, técnicos, DJs e outros profissionais que trabalhavam na cadeia produtiva e cultural.