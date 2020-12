Estreia de Bob Fllay fez sucesso com os internautas

A estreia de Bob Fllay nos canais do Grupo Liberal foi aprovada pelo público. O programa, que estreou na manhã de terça-feira (15), vem ganhando milhares de compartilhamentos e comentários nas redes sociais. Na página do facebook de oliberal.com já contabilizava 69 mil visualizações no final da tarde de ontem. O vereador de Ananindeua e humorista, tem hora marcada com o público toda terça e sábado e para acompanhar é só acessar oliberal.com.

No facebook de oliberal.com o programa do humorista já somava 1200 compartilhamentos e vários comentários positivos, no dia da estreia. A seguidora Gleyce Marques deu parabéns para o humorista e disse que está na torcida. "Parabéns Bob Fllay, meu filho te ama e gosto de ver você correndo atrás dos seus objetivos e ajudando a comunidade, mais uma vez parabéns! Você merece muito sucesso e vamos dar valor o que o Pará tem de melhor", escreveu a seguidora.

Na página do facebook do humorista ele pediu o apoio da galera com a justificativa de que precisa do emprego para criar os dois filhos e mais dos quatro que ainda planeja fazer. Nessa postagem, o humorista já somava quase 300 compartilhamentos no final da tarde de ontem. A seguidora Fernanda Campos escreveu, "Cara, você é demais. Parabéns, tá muito legal. Você merece".

O seguidor Igor Miranda comentou, "Novo contratado de O Liberal é? Olha tá...Não é pra qualquer um não. Parabéns e sucesso". No portal, o internauta Gonzaga Rodrigues escreveu, “Parabéns Bob, o povo paraense precisa sorrir mais. Chega de tantas tristezas”. Bob Fllay fez sua estreia cheio de irreverência em um look cor de rosa e já mostrou que quer ganhar o mesmo espaço que os âncoras da TV Liberal.

De acordo com Meg Martins, produtora do programa, a atração não tem um formato único, pois a cada edição Bob Fllay apresentará quadros diferentes. "No programa de sábado, por exemplo, ele vai para a rua e vai interagir com o público. O Bob é irreverente e inquieto e isso é muito bom para o dinamismo do programa", declarou Meg.

A ideia da programação trazer mais leveza e humor para o público do Grupo O Liberal, uma vez que Bob Fllay já era conhecido na internet e com a vinda para o grupo percebe que vai aumentar cada vez mais seu público. Este ano, Bob foi o segundo vereador mais votado no município de Ananindeua com 4.798 votos e ele já prometeu que vai saber se dividir entre o cargo público com o trabalho de humorista.

Bob Fllay ganhou fama fazendo vídeos de humor na internet. Em pouco tempo o humorista conquistou uma legião de seguidores, que foram fundamentais para sua eleição.

O programa está disponível em todas as plataformas do Grupo O LIberal como facebook e youtube. Quem não conseguiu assistir a estreia é só conferir.