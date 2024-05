Em Ananindeua, hospitais ligados a Daniel e seu ex-vice receberam R$ 115 milhões

Hospitais ligados ao prefeito de Ananindeua, o doutor Daniel Santos, e ao ex-vice do município e atual deputado estadual, Erick Monteiro, receberam R$ 115 milhões da prefeitura ao longo de três anos. A unidade de saúde que soma os maiores valores, entre 2021 e o último dia 24 de maio, é o Santa Maria de Ananindeua, que pertenceu a Daniel. Dados do portal municipal da Transparência, atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicam que o total pago foi de R$ 73,2 milhões. O Hospital Modelo, de propriedade da esposa de Monteiro, recebeu R$ 41, 5 milhões no mesmo período. O dinheiro é de contratos que a Prefeitura mantém com os hospitais, com verbas do Serviço Único de Saúde (SUS).

Os dados compilados apontam para uma concentração cada vez maior de atendimento hospitalar em Ananindeua, no Santa Maria e no Modelo.

No Hospital Anita Gerosa, por exemplo, os pagamentos eram de R$ 8,8 milhões e foram para R$ 6,4 milhões. Já no Hospital de Clínicas de Ananindeua (HCA), caíram de cerca de R$ 11 milhões para R$ 9,6 milhões. No mesmo período analisado, o Hospital Camilo Salgado chegou a fechar as portas: em 2021, ele foi desapropriado pelo prefeito da cidade e os donos não conseguiram reabri-lo em outro local. O motivo: irregularidades no pagamento das parcelas de indenização pela desapropriação e um calote de R$ 4 milhões da prefeitura.

Faturamento

Dos R$ 73,2 milhões destinados ao Santa Maria, R$ 24 milhões foram pagos quando Daniel ainda era dono do hospital. Ele entrou como sócio da empresa em agosto de 2014 e só se afastou, pelo menos formalmente, em maio de 2022. Nesse período, a unidade aumentou o seu faturamento em 1.068%, já descontada a inflação: saltou de R$ 13 milhões para mais de R$ 156 milhões anuais (atualizados). Como Ananindeua tem “gestão plena” da Saúde, é a prefeitura quem recebe os relatórios dos serviços que eles dizem ter realizado e os envia ao SUS, para justificar os pagamentos.

O Hospital Modelo, de propriedade da esposa de Monteiro, recebeu R$ 41, 5 milhões entre 2021 e maio de 2024 (Foto: Ascom / Prefeitura de Ananindeua)

Crescimento

O crescimento coincidiu com a ascensão política de Daniel. Nesse período, ele foi vereador, deputado estadual, presidente da Câmara Municipal de Ananindeua e presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), além de se eleger prefeito. Só entre 2014 e 2019, o faturamento cresceu 518%, saindo de R$ 13,3 milhões para R$ 82,6 milhões.

Em 2019, Daniel presidia a Alepa, o segundo cargo político mais estratégico do estado, depois do governador. Foi também nesse ano que o Santa Maria inaugurou um edifício espelhado de 4 andares e investiu, só em equipamentos, cerca de R$ 13 milhões. Um quadro bem diferente de 2014, quando funcionava em um prédio antigo e acanhado, possuía apenas 31 funcionários, máquinas e equipamentos no valor de R$ 287 mil.

Na época, o capital social era de R$ 108 mil, segundo informações de seus balanços contábeis, registrados na Junta Comercial do Pará (Jucepa), e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Em 2020, na pandemia e com Daniel ainda no comando da Alepa, o faturamento do hospital quase dobrou, atingindo mais de R$ 159 milhões. Em 2021, com Daniel já como prefeito, o faturamento foi de R$ 161 milhões. E em 2022, esse valor foi de R$ 156 milhões.

O crescimento do Santa Maria coincidiu com a ascensão política de Daniel (Foto: Ascom / Prefeitura de Ananindeua)

Esquemas

O Hospital Santa Maria de Ananindeua foi criado em janeiro de 2013 e possuía três sócios declarados: a comerciante Geciara dos Santos Barbosa e os médicos Jorge Sidney Pinheiro de Moraes e Elton dos Anjos Brandão, o administrador do negócio. Em julho daquele ano, Jorge deixou a empresa. Em agosto de 2014, Geciara fez o mesmo, repassando o seu capital a Daniel. Hoje, Geciara é apontada pelo Ministério Público do Pará (MPPA) como integrante de uma organização criminosa que teria desviado R$ 261 milhões do Instituto de Assistência do Servidor Público do Pará (Iasep) para o Santa Maria. A quadrilha seria comandada por Elton dos Anjos Brandão, que, a partir de 2014, virou o único sócio do hospital, junto com Daniel.

Em nota, a Prefeitura de Ananindeua disse que "se orgulha de ocupar a primeira colocação no ranking nacional da saúde da família, reafirma que todos os repasses de recursos a hospitais são feitos dentro da lei e pelo Ministério da Saúde, de acordo com a produtividade e número de vidas atendidas, e lamenta a tentativa de associar qualquer tipo de critério, que não seja o técnico, aos repasses à saúde do município".