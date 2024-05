Promessas da prefeitura de Ananindeua à população seguem sem cumprimento

Perto de completar dois anos de atraso, a promessa feita pelo prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, de que os munícipes teriam nova rede de ônibus - inclusive com ar-condicionado, ainda não se cumpriu. O anúncio do projeto foi divulgado no dia 25 de maio de 2022, após audiência pública sobre a reestruturação do transporte público de Ananindeua, mas, até agora, a população segue esperando.

Na audiência pública, no campus BR da Universidade da Amazônia (Unama), foi apresentado um diagnóstico do estado do transporte público no município e encaminhadas sugestões da sociedade civil para os gestores municipais. O evento, como destacou o prefeito Daniel Santos, à época, visou a construção do processo de licitação do sistema de transporte no município:

"Ananindeua tem uma meta de até o final do primeiro semestre estar soltando a licitação para que a gente tenha ônibus de qualidade, ônibus com ar condicionado, ônibus que passe no horário certo para nossa população; hoje a gente cumpre mais essa etapa de escutar e ouvir os usuários e instituições para que a gente possa construir isso em conjunto", destacou o gestor naquela ocasião.

A licitação foi oficializada em maio do ano passado, no Diário Oficial de Ananindeua, descrevendo promessas de melhorias muito desejadas por quem depende do transporte público, entre elas: veículos novos, ar-condicionado e tecnologias como GPS e Wi-Fi. Até mesmo a tarifa acessível foi anunciada, no valor de R$ 3,60 (hoje em dia, a passagem cobrada é de R$ 4). Quase um ano desde a divulgação da licitação, a realidade não mudou.

“Tudo dando certo, essa empresa ganhadora terá 6 meses para colocar um ônibus novo, com ar condicionado e qualidade na cidade. O contrato é de 15 anos com possibilidade de renovação”, disse o gestor", chegou a afirmar o prefeito de Ananindeua à época da divulgação da licitação.

Outras promessas

Na mesma audiência pública, em 2022, o secretário municipal de Transporte de Ananindeua, Thalles Belo, informou que foi assinada a licitação de 200 abrigos (paradas de ônibus) em aço inox para o município. Porém, até hoje, diversos pontos de ônibus da cidade seguem sem cobertura para os passageiros.

Ainda naquele ano, o diretor de Transportes da Semutran, Gilberto Barbosa, disse que a Prefeitura contratou uma empresa para fazer um estudo de reestruturação do serviço de transporte municipal. Foi, então, providenciado um diagnóstico sobre o sistema da época e ouvidos os usuários visando a definição da nova rede, como novos itinerários, extinção e criação de novas linhas para atender o deslocamento da população, inclusive, com a reinauguração e reutilização do terminal de integração na parte norte da cidade. A Prefeitura estava definindo o local para um terminal de integração na parte sul da cidade, para redefinir itineários e as áreas do município sejam interligadas por meio do transporte coletivo.

A gestão municipal tinha, naquele ano, ordem de serviço para 136 veículos em 12 linhas, mas tinha, efetivamente, 100 veículos e cadastrados 110, sendo 10 de reserva. "Hoje, nós temos um sistema muito sobreposto, quase todas as linhas andam uma em cima da outra", observou Gilberto Barbosa naquela ocasião.

A redação integrada de O Liberal procurou a Prefeitura de Ananindeua questionando a situação, mas, até o momento, não houve retorno.