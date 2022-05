Ananindeua terá nova frota de ônibus com ar condicionado

Ao participar, na tarde desta quarta-feira (25), da audiência pública sobre a reestruturação do transporte público no município de Ananindeua, o prefeito da cidade, Daniel Santos, anunciou que, até o final deste ano, o município terá uma nova rede e frota de ônibus, inclusive, com ar condicionado para servir à população.

A intenção da Prefeitura é lançar o edital da licitação para restauração do transporte público até o final de julho. Na audiência pública, em andamento na Unama BR, é apresentado um diagnóstico do cenário atual do transporte público no município e sugestões dos vários segmentos da sociedade são encaminhadas para os gestores municipais.

Matéria em atualização.