Faturamento de hospital ligado ao prefeito de Ananindeua salta de R$ 13 milhões para R$ 156 milhões

O faturamento do Hospital Santa Maria, em Ananindeua, passou de R$ 13 milhões para R$ 156 milhões entre os anos de 2014 e 2022. Em oito anos, o hospital ligado ao atual prefeito da cidade, Daniel Santos, teve uma aceleração de mais de R$ 1.000% em sua receita. O crescimento estaria associado à carreira política de Daniel, que foi eleito vereador, deputado estadual e, em 2020, prefeito da cidade.

Como gestor da administração municipal, Daniel pagou mais de R$ 71,5 milhões ao Santa Maria, conforme dados do portal municipal da Transparência, do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e os balanços contábeis registrados na Junta Comercial do Pará (JUCEPA). Do total, contabilizado até o dia 25 de abril, R$ 24 milhões foram pagos quando Daniel ainda era um dos donos. Ele deixou a empresa em 2022.

O faturamento do hospital começou a crescer em 2019, com a pandemia, quando passou de R$ 13 milhões (2014) para R$ 82 milhões. O aumento, em números percentuais, representa um incremento de mais de 500% em relação à 2014, quando o hospital possuía 30 funcionários e capital social declarado de pouco mais de R$ 100 mil, além de equipamentos orçados em R$ 287 mil. Em relação a 2016, a alta foi de R$ 264%.

Em 2019 ainda, o hospital inaugurou um novo edifício, com investimentos em equipamentos de R$ 13 milhões. Três anos depois, em 2021, o faturamento do Santo Maria saltou dos R$ 82 milhões para R$ 160 milhões, ainda maior do que o de 2022, de R$ 156 milhões. Dos 30 funcionários, o hospital passou para 140. Além disso, outro prédio, anexado ao inaugurado em 2019, está sendo preparado para ser inaugurado.

Fundado em janeiro de 2013, o hospital inicialmente contava com três sócios: Geciara dos Santos Barbosa, Jorge Sidney Pinheiro de Moraes e Elton dos Anjos Brandão, que também atuava como administrador. Jorge saiu da sociedade em julho de 2013 e Geciara em agosto de 2014, repassando o seu capital a Daniel e deixando ele e Elton como únicos proprietários. Daniel saiu em maio de 2022. Em dezembro de 2023, Elton alterou a natureza jurídica da empresa para uma associação privada, presidida por ele.

Durante a parceria entre Daniel e Elton (2014-2022), o hospital foi o principal local de atuação de Daniel como médico, enquanto Elton administrou o hospital e trabalhou em vários outros, demonstrando uma carreira médica diversificada e ativa em diferentes regiões. Daniel, por outro lado, começou sua carreira médica focando suas atividades no próprio hospital após sua eleição como vereador, cumprindo os mandatos legais que limitam a administração empresarial por políticos eleitos.

Polêmicas na Saúde de Ananindeua

As polêmicas na área da Saúde de Ananindeua estão se estendendo e se ampliando ao longo das últimas semanas. Na última terça-feira (7), profissionais da Saúde do município realizaram um protesto na rodovia BR-316, em frente à sede da Prefeitura de Ananindeua, para cobrar salários atrasados e para questionar demissões e falta de investimentos nos serviços de atendimento à população. O ato, que tomou conta dos 2 sentidos da rodovia, começou por volta das 6h e se dispersou por volta das 9h30, provocando um longo congestionamento ao longo da manhã.

Hospital das Clínicas de Ananindeua (HCA) (Ivan Duarte | Arquivo O Liberal)

Entre as demandas citadas pelo Conselheiro Estadual das Cidades, Rômulo Vieira, na ocasião do protesto, um grande questionamento sobre a melhoria e contratação de profissionais da Saúde que sejam aptos para cuidar de pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Ainda na terça-feira (7), o diretor clínico do Hospital das Clínicas de Ananindeua (HCA), Ronaldo Sefer, concedeu entrevista ao Grupo Liberal afirmando que a unidade já estava há cinco meses sem receber os repasses da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau). O HCA, que fica localizado no bairro das Águas Brancas, teve o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) suspenso na segunda-feira (6). Faixas foram colocadas pelos trabalhadores na frente do hospital, avisando sobre a suspensão do serviço no local. O diretor explicou que só estavam sendo atendidos os pacientes do (Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) e os que pagam pelas consultas - atendimento particular.

Ronaldo Sefer, diretor do Hospital das Clínicas de Ananindeua (HCA) (Ivan Duarte | Arquivo O Liberal)

“Nós estamos em Ananindeua há mais de 20 anos. Nunca aconteceu isso com a gente. Nós estamos há cinco meses, desde outubro, sem receber um tostão sequer da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua. A Secretaria Municipal de Saúde é o nosso principal comprador de serviços. E nós não podemos sobreviver sem o pagamento do nosso principal comprador", disse Ronaldo Sefer, durante a entrevista da terça-feira.

Ronaldo Sefer afirmou, ainda nessa entrevista, que não existe previsão para que os atendimentos sejam normalizados. "São cinco meses com um montante de 6 milhões, 6 milhões e oitocentos e pouco. Quase 7 milhões", detalhou o diretor sobre o total atual da dívida. Por essa razão, o médico pediu desculpas ao povo de Ananindeua. "Aqui é feito a maioria dos serviços prestados ao SUS em Ananindeua", afirma. "Não tínhamos como continuar nossos serviços com cinco meses de atraso", completa.

Faturamento do Santa Maria

2014:

R$ 13.376.823,52

2016:

R$ 22.715.635,14

2019:

R$ 82.686.135,25

2020:

R$ 159.192.534,70

2021:

R$ 161.088.811,79

2022:

R$ 156.245.781,20

TOTAL:

R$ 595.305.721,60

Aumento 2014/2022: 1.068%

Obs: Os números são dos balanços contábeis, atualizados pelo IPCA de Janeiro/2024.