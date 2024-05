PT anuncia Miro Sanova como pré-candidato à prefeitura de Ananindeua

O Partido dos Trabalhadores confirmou, nesta quinta-feira (23/05), a pré-candidatura de Miro Sanova a prefeito de Ananindeua, na Grande Belém. O anúncio foi feito oficialmente nas redes sociais do PT. Sanova se desfiliou do PDT, em dezembro do ano passado, após 17 anos na legenda, por onde foi vereador e deputado estadual por dois mandatos. Em janeiro deste ano, ele anunciou o ingresso no PT.

Quando saiu do PDT, em dezembro de 2023, ele gravou um vídeo para as redes sociais, dizendo que saia com o “sentimento de gratidão, de dever cumprido. Fiz grandes amizades, andei o Pará todo, construindo o PDT, mas na vida existem momentos em que ciclos se encerram”. Semanas depois, já em janeiro deste ano, Miro anunciou a filiação ao PT.

"Vamos juntos somar esforços para trabalharmos ainda mais pela nossa população", escreveu sob uma foto em que aparecia ao lado do presidente estadual do PT, senador Beto Faro, e da deputada estadual petista Dilvanda Faro.

Nas últimas eleições, em 2022, Sanova foi o candidato do PDT mais votado para o cargo de deputado federal, mas o partido não conseguiu atingir um quociente eleitoral e não elegeu parlamentar para a bancada paraense em Brasília (DF). Após a perda eleitoral, ele foi convidado a assumir a presidência da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa), onde ficou até 2023.

Miro Sanova está com 42 anos de idade, e é natural de Ananindeua. Ele é formado em Direito e Publicidade, e tem dois filhos, Eduardo e Bernardo.

"Sempre atuante no campo progressista, Miro Sanova é o nome do PT Pará para, junto com o presidente @lulaoficial , nossa bancada federal, estadual e na câmara de vereadores, transformar Ananindeua em uma cidade verdadeiramente de todos e todas!”, diz um trecho do post do Partido dos Trabalhadores, sobre a pré-candidatura anunciada nesta quinta-feira.

Ainda como vereador pelo PDT, em Ananindeua, Miro assumiu a presidência municipal do partido, a vice-presidência estadual e a presidência estadual por dois anos. Ele também chegou a ser líder da legenda na Câmara Municipal de Ananindeua e secretário municipal de Cultura e Esporte, por indicação do partido. Como deputado estadual, ele foi líder da bancada pedetista na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).