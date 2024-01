Miro Sanova anuncia saída do PDT após 17 anos no partido

O presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa) e ex-deputado estadual Miro Sanova anunciou em suas redes sociais que está se desfiliando do PDT, onde ficou por 17 anos e chegou a assumir as funções de presidente municipal do partido em Ananindeua, vice-presidente estadual e presidente estadual por dois anos. Como membro da sigla, também foi vereador de Ananindeua por dois mandatos, líder da legenda na Câmara Municipal, Secretário Municipal de Cultura e Esporte, por indicação do partido, e deputado estadual por dois mandatos, chegando a assumir a liderança da bancada pedetista na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

Nas últimas eleições, em 2022, Miro Sanova foi o candidato do PDT mais votado para o cargo de deputado federal, mas o partido não conseguiu atingir um quociente eleitoral e não elegeu parlamentar para a bancada paraense em Brasília.

"Saio com sentimento de gratidão, de dever cumprido. Fiz grandes amizades, andei o Pará todo, construindo o PDT, mas na vida existem momentos em que ciclos se encerram. O nosso ciclo no PDT está se encerrando, mas gratidão a esse partido e às pessoas que nos acompanharam", declarou Miro, em vídeo compartilhado nas redes sociais.

Na mesma gravação, a ex-parlamentar informa que, em breve, vai divulgar sua nova sigla. "Brevemente estarei anunciando o nosso novo partido, para os nossos companheiros e amigos e amigas que compõem o nosso grupo político", disse.

Na terça-feira (16), véspera do anúncio de saída do PDT, o ex-deputado publicou uma foto ao lado do presidente estadual do PT, senador Beto Faro, e da deputada estadual petista Dilvanda Faro. "Conversas sobre a boa política em prol do povo paraense. Agradeço a receptividade e vamos juntos somar esforços para trabalharmos ainda mais pela nossa população", escreveu Miro Sanova.