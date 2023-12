Miro Sanova tem conta em rede social hackeada com nudes de mulheres publicados nos stories

O presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão (FUNTELPA) e ex-deputado estadual Miro Sanova teve sua conta no Facebook invadida por hackers que publicaram nudes de mulheres nos stories. Em suas redes sociais, Miro informou que vai registrar um boletim de ocorrência na delegacia de crimes virtuais.

"Amigos, mais uma vez sofro de ataques baixos e sem nenhum fundamento. Nossa conta no Facebook foi invadida por hackers", disse o presidente da Funtelpa, em nota publicada em suas redes sociais.

"Sempre tive meus pilares baseados no respeito e no diálogo. Jamais tolerarei que situações como esta manchem a imagem de um trabalho sério e comprometido com a sociedade, que exerço há tanto tempo. Estou indo à delegacia de crimes virtuais registrar um boletim de ocorrência em decorrência dos últimos ataques. Isso não ficará impune", continuou Sanova.