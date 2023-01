Luan Santana tem perfil hackeado: 'Cantor e masturbador'

O cantor Luan Santana teve seu perfil no Twitter hackeado na madrugada desta sexta-feira (27). O invasor fez publicações em nome do cantor e publicou uma foto do ex-ator pornô, Kid Bengala.

VEJA MAIS

Além das postagens, o hacker mudou o nome do artista no perfil e escreveu: "Cantor e masturbador". Logo, os fãs de Luan desconfiaram da invasão e começaram uma conversa com quem hackeou o perfil.

Uma pessoa identificada como "Gabs" contou que "se humilhava" pelo cantor desde 2018 para ser seguida na rede social por ele. "Faz a boa para mim?", pediu ela ao criminoso. "Senti sinceridade em você, moça. Toma aí de presente", respondeu o invasor, que seguiu a fã pelo perfil do cantor.

Publicação do hacker no perfil de Luan Santana (Reprodução / Twitter @luansantana)

Sem medo, o hacker divulgou o seu perfil e pediu para que o seguissem. "Estão me perguntando o porquê de eu ter feito isso às três horas da manhã. É o horário que os assessores estão dormindo, óbvio", riu. Além disso, fotos do ex-ator pornô Kid Bengala também foram publicadas.

A pessoa que hackeou o perfil também contou que não era a sua intenção ficar com a conta de Luan, e a teria invadido somente para divulgar o seu perfil. "Enfim, vou dormir. Fiquem com Deus", escreveu ele por volta das 4h da manhã. "Não troquei nada, amanhã ele já recupera", assegurou.

Segundo informações do site Notícias da TV, a equipe do cantor já conseguiu recuperar a conta de Luan Santana.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)