Luan Santana é alvo de críticas, por decidir cheirar calcinha de fã

O cantor Luan Santana foi alvo de críticas, após decidir cheirar uma calcinha atirada por uma fã mais ousada, durante um show no Baile da Santinha, em Salvador, nesta sexta-feira, 6. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo o veículo, essa cena tem se repetido em vários shows de Luan, que entra na brincadeira e costuma cheirar as calcinhas recebidas das fãs. Os internautas, no entanto, não perdoam e criticam, pelo fato do cantor ter uma namorada, a atriz Izabela Cunha, que poderia se sentir incomodada com a atitude.

O gesto de Luan tem sido comparado ao do saudoso cantor Wando, que costumava receber centenas de calcinhas nos shows realizados por todo o País. Wando inclusive revelou várias vezes em entrevistas que colecionava as peças íntimas, recebidas das fãs.