Cantor Luan Santana escorrega e cai durante show em São Paulo; vídeo

O cantor Luan Santana escorregou e caiu no palco durante o show em São José do Rio Preto, em São Paulo (SP). O tombo aconteceu no último sábado (03). A artista cantava a música “Água com Açúcar” quando se desequilibrou e caiu sentado no chão do palco. Assista ao vídeo:

Fãs registraram o momento e as imagens foram compartilhadas nas redes sociais. Após a queda, o cantor se levantou rapidamente e continuou a apresentação que aconteceu no festival itinerante Canta BB, no estádio Benedito Teixeira. O tombo não prejudicou o show e, aparentemente, o cantor não se machucou.