Instagram hackeado: o que fazer, como recuperar e como denunciar

O Instagram tem se tornado alvo de criminosos, que tomam posse da plataforma de outro usuário para cometer golpes. Entre eles, o de estelionato. Se for identificado que alguém está usando uma conta pessoal que não o pertence, saiba que é possível recuperar o perfil, expulsar o invasor e denunciar a conta. Veja como:

Como saber se um conta no Instagram foi hackeada?

São várias as formas de identificar que uma conta foi hackeada. Normalmente há:

Postagem não autorizada no feed ou story pelo usuário oficial;

Mudança repentina da foto das redes, descrição do perfil ou no feed;

Apropriação da plataforma e realização de contato com amigos.

O que fazer quando a conta do Instagram for hackeada?

Uma das primeiras iniciativas, após a suspeita de ataque hacker, é verificar se chegou algum e-mail na rede social. Veja se o endereço na conta on-line foi alterado. Caso sim, procure a opção ‘reverter essa alteração’ na mensagem. Observe se outras informações foram trocas, como a senha da rede, e se não for possível reverter o endereço de e-mail denuncie a conta.

Outra opção é na própria plataforma. Na página inicial clique em 'Esqueceu a senha?'. Selecione esta aba para a recuperação da senha. Insira o número de telefone ou endereço de e-mail e clique em 'Enviar Link de Login'. Em seguida, o Instagram enviará um e-mail com o link para você recuperar sua conta.

Como denunciar uma conta de Instagram hackeda?

Aos celulares com sistema operacional Android:

- Na tela de login, toque em ‘Obter ajuda para entrar’ sob Entrar’.

- Insira seu nome de usuário, e-mail ou número de telefone e toque em ‘Avançar’.

- Toque em “Minhas informações de login não estão funcionando” e siga as instruções na tela.

Aos celulares com sistema operacional IOS:

- Na tela de login, toque em ‘Esqueceu a senha?’.

- Toque em ‘Minhas informações de login não estão funcionando’ sob a opção ‘Enviar link para login’ e siga as instruções na tela.



Dica: Insira um endereço de e-mail seguro que só você tem acesso. Depois de enviar sua solicitação, aguarde um e-mail do Instagram com as próximas etapas.

VEJA MAIS

Validação da identidade

Ao denunciar a conta e pedir uma avaliação do instagram será preciso validar a identidade. Os links serão repassados por e-mail. Para isso, é possível enviar um dos itens abaixo ou ambos: