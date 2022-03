Instagram: veja como proteger suas informações pessoais na rede social

A rede social Instagram coleta e armazena todas as informações do usuário, desde o momento em que a conta é criada. A partir de dados como curtidas, comentários, reações em stories, conversas, anúncios visualizados, etc., são criadas listas com possíveis conteúdos de interesse do utilizador. Esse material também é usado em parceria com as outras empresas e anunciantes.

VEJA MAIS

Todas as redes sociais da empresa Meta realizam a coleta de dados dos usuários, dependendo de qual plataforma é utilizada com mais frequência. Tudo é reunido para a criação de listas, onde os algoritmos se apoiam no momento de traçar um perfil do utilizador. Absolutamente todas as atividades são registradas. Além disso, pelo próprio aplicativo do Instagram, a pessoa tem acesso ao conteúdo e consegue fazer o download de suas informações. O que pode ser muito perigoso em caso de golpes. Veja como proteger suas informações pessoais no Instagram:

Como proteger os dados no Instagram?

Por meio das configurações de privacidade do Instagram, os usuários podem restringir o acesso aos dados pessoais. Confira:

► Restringir o compartilhamento de dados: se você não quer que sites e aplicativos parceiros do Instagram utilizem suas informações para anúncios de possíveis produtos de interesse, é possível desligar essa configuração. Para isso, vá nas "Configurações" > clique em "Anúncios" > "Dados sobre a sua atividade de parceiros".

Lá é possível desligar o compartilhamento de dados com Facebook e Instagram.

► Apagar cookies e cache: assim como em navegadores, é possível apagar cookies e cache de sites que você visitou a partir do Instagram. Para isso:

Clique em "Configurações" > "Conta" > "Configurações do navegador" > "Apagar".

► Controlar quem compartilha seu conteúdo: para evitar que suas publicações apareçam em guias criadas por outras pessoas:

Clique em "Configurações" > "Privacidade" > "Guias" > desative o botão.

► Restrinja seu conteúdo: se você não usa o Instagram profissionalmente, restrinja o perfil e utilize ferramentas como "Melhores amigos" para manter suas informações privadas. Para isso:

Vá em "Configurações" > "Privacidade" > ative o botão "Conta privada".

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)