Saiba como recuperar o acesso quando o Instagram é invadido

O Instagram foi criado em 2010 para o compartilhamento de fotos e vídeos, promovendo a interação entre amigos e a divulgação de produtos e serviços. Porém, algumas vezes, o usuário pode ter dor de cabeça com a invasão e clonagem de perfis nessa rede social.

O portal D24AM orienta que, quando o usuário tiver a conta clonada, ele deve procurar no endereço de e-mail que foi cadastrado no Instagram se há mensagem da plataforma na caixa de entrada enviada por security@mail.instagram.com. A mensagem do sistema de segurança da rede social vai informar se o e-mail cadastrado no Instagram foi alterado. Caso o usuário receba esse e-mail, ele pode desfazer a ação ao acessar na própria mensagem a opção para reverter essa alteração.

Mas, caso o invasor da conta tenha alterado outras informações do e-mail, como a senha, e o usuário não tenha conseguido reverter o e-mail, ele deve pedir um link de login ou um código de segurança ao Instagram. Para isso, deve acessar a tela de login e clicar em “Esqueceu a senha?” e, na sequência, em “Enviar link para logar”.

Se ainda assim o usuário não conseguir recuperar a senha com o link de login, pode pedir ajuda ao suporte do Instagram clicando em “Precisa de mais ajuda?”.

Para recuperar a conta, é necessário informar um endereço de e-mail seguro e diferente do usado antes, no qual apenas o usuário tenha acesso. Depois de enviar a solicitação, você receberá uma mensagem de e-mail do Instagram informando as próximas etapas.

O Instagram recomenda que o usuário ative a autenticação disponível no guia de Segurança do menu do aplicativo. Após isso, o usuário receberá um alerta quando alguém tentar invadir a sua conta por um dispositivo ou um navegador da web não reconhecido. Ao receber o alerta, o usuário poderá aprovar ou recusar a solicitação de acesso dos dispositivos conectados.