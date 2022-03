Instagram: plataforma retoma feed em ordem cronológica; veja como ativar

A rede social Instagram retomou, nesta quarta-feira (23), a indicação de conteúdos de forma cronológica na plataforma. O recurso já está disponível e chegará para todos os usuários de forma gradual. Essa ativação havia sido anunciada em dezembro de 2021 e testada em janeiro deste ano. Os usuários podem optar se continua em modo aleatório, com base em algoritmos ou com postagens instantâneas assim que forem postadas. Veja como ativar.

As postagens vão continuar sendo publicadas no feed. Houve uma atualização e mídia social liberou dois recursos: um direcionado aos perfis 'favoritos' de cada conta e o segundo, aos 'seguidores' gerais.

Como funciona o recurso cronológico na ‘Página Inicial’?

Atualmente, a 'Página Inicial' do instagram ordena as publicações de acordo com o que o usuário acredita ser interessante, indicando até novas contas que os usuários não seguem. Não tem uma ordem cronológica.

Como funciona o recurso cronológico na aba ‘seguindo?

O feed do instagram, na aba 'seguindo', garante a ordem cronológica apenas para as contas que os usuários seguem, sem recomendações de novos perfis na rede.

A proposta da aba 'favorito', no instagram, é para elencar e filtrar as portagens somente dos perfis selecionados como prioridade/favorito. As postagens vão sendo entregues a medida que os perfis selecionados vão atualizado a rede pessoal.

Veja alterar para o feed organizado de forma cronológica?

Para mudar a ordem cronológica das postagens é preciso alterar e selecionar as opções na parte superior esquerda do celular. Basta tocar na palavra Instagram e optar por seguindo ou favoritos.