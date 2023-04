Ex-deputado Miro Sanova é o novo presidente da Funtelpa

O ex-deputado estadual Miro Sanova é o novo presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão (FUNTELPA). A nomeação foi publicada na edição desta segunda-feira (10), do Diário Oficial do Estado. Ele ficará no lugar de Hilbert Hil Carreira do Nascimento, que agora assume a função de diretor do órgão.

Filiado ao PDT, Miro foi deputado estadual em dois mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Antes, ele foi vereador de Ananindeua, também conquistando dois mandatos, e chegou a exercer o cargo de Secretario Municipal de Cultura. Nas últimas eleições, em outubro do ano passado, concorreu a deputado federal e obtever 57.928 votos, mas não foi eleito.