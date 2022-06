Cadela é supostamente esfaqueada no pescoço após fugir de residência em Ananindeua

Uma cadela, conhecida como “Bandolera”, de seis anos de idade, foi supostamente esfaqueada no pescoço na noite deste domingo (19), no Conjunto Júlia Seffer, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. O caso aconteceu por volta de 18h após um problema no portão eletrônico de uma residência e fez com que Bandolera e outros dois cachorros fugissem.

A advogada Jamillly Glória Santos Sodré, 32 anos, contou que o próprio pai gritou por ajuda após encontrar a cachorra machucada. “Eu não estava em casa quando aconteceu. Meu pai encontrou a minha cadela toda ensanguentada e mancando e pediu por ajuda. Vimos um buraco fundo no pescoço dela e decidimos levar ao veterinário”, afirmou.

Jamilly foi em duas clínicas veterinárias e os médicos disseram que o ferimento poderia ter sido causado por uma faca. Consternada, ela fez uma publicação nas redes sociais onde mostra a cadela bastante abatida e com o pescoço enfaixado. “Gente, é muita maldade o ser humano fazer isso com um animal inocente. Você que tiver alguma informação, entre em contato”, diz a legenda do post.

Atualmente, a postagem tem 55 curtidas e mais de 40 comentários. Em conversa por telefone, ela contou que Bandolera passou por cirurgia e está bem. “Ela está bem. A cirurgia dela já aconteceu e foi tudo bem. Ela está tomando os medicamentos e foi diagnosticada com anemia por ter perdido muito sangue”, disse.

A advogada também acrescentou que um outro cachorro da família foi agredido. “Um outro cachorro pequeno nosso, da raça poodle, também foi ferido. Achávamos que o sangue nele era da nossa cadela, mas vimos que o rabinho dele foi cortado. Quebraram o ossinho dele. Um absurdo. Vamos investigar. O ser humano que ataca um animal desse é por pura maldade”, esclareceu.

Jamilly assegurou que ainda nesta segunda-feira (20) fará um boletim de ocorrência online para registrar o caso.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a equipe do deputado Igor Normando que ajuda a dona do animal na situação e aguarda retorno.