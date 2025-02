Rainha das Rainhas 2025: ensaio geral é realizado nesta sexta-feira (21), na Assembleia Paraense

Na tarde desta sexta-feira (21), as candidatas do Rainha das Rainhas 2025 participaram do Ensaio Geral do desfile na Assembleia Paraense, localizada na avenida Almirante Barroso. O evento serviu para que as concorrentes se familiarizassem com o palco e ensaiassem suas coreografias e performances antes da competição.

As 13 participantes deram início aos ensaios a partir das 16 horas, ajustando detalhes técnicos e aprimorando a apresentação cênica para a disputa de beleza e fantasia. O concurso será realizado no sábado (22), com transmissão ao vivo pela TV Liberal, G1 Pará e pelo portal O Liberal.

VEJA MAIS:



O Ensaio Geral é um momento essencial para as participantes se sentirem mais seguras na passarela e ajustarem os últimos detalhes antes do grande dia, segundo a coordenação do evento. De acordo com Patrícia Lopes, integrante da equipe de coordenação do concurso, a simulação do evento ajuda as candidatas a ganharem mais confiança e se adaptarem ao espaço. “O ensaio tem o intuito de trazer mais segurança para as meninas, proporcionando um contato maior com a passarela e a coreografia delas, para que possam sentir um pouco mais como será no dia do evento”, explica Patrícia.

Durante o ensaio, toda a equipe responsável pela transmissão, apresentadores e coordenadores estarão presentes para garantir que tudo ocorra da melhor forma no grande dia. O consultor artístico Gerson Cruz também participa do encontro, repassando as últimas orientações e ajustando a marcação da passarela.

O momento já é tradicional e desde 2024, passou por adaptações. Agora as candidatas tem, além do ensaio coletivo, tem o objetivo de dar às candidatas maior liberdade para aprimorar suas apresentações. “Desde o ano passado, elas passaram a ter um momento sozinhas nesse ensaio, porque, antes, havia outras pessoas assistindo, o que as deixava mais inibidas. Agora, elas têm essa oportunidade de ensaiar sem a preocupação de serem observadas”, finalizou.

“Elas participam tanto do ensaio geral quanto do ensaio individual, onde podem treinar com a música delas”, destacou Patrícia Lopes.

Premiação

A vencedora do Rainha das Rainhas 2025 receberá um carro zero quilômetro, além de troféus personalizados para sua equipe, incluindo clube, estilista, maquiador, cabeleireiro e coreógrafo. As quatro princesas também serão premiadas com troféus exclusivos. Nesta edição, o evento contará com um troféu especial alusivo à COP-30, reforçando o compromisso ambiental do concurso.

Clubes participantes

Os clubes que disputam o título são: Assembleia Paraense, Casota, Guará Park, Pará Clube, Paysandu, Cassazum, Clube de Engenharia, Tuna Luso Brasileira, Bancrévea, Clube do Remo, Pinheirense, CSSA e Bragantino.

Ingressos

Os ingressos para o evento estão disponíveis para venda presencialmente na sede do Grupo Liberal e online pela Bilheteria Digital. Os valores são R$ 45,00 para a pista e R$ 1.100,00 para camarotes de 14 pessoas.

Como assistir ao desfile

O Rainha das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 20h, na sede campestre da Assembleia Paraense, com transmissão ao vivo pela TV Liberal e pelo portal O Liberal.

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido ao vivo, a partir das 20h, pelo portal o OLiberal.com, TV Liberal e portal G1. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora.

Conheça as candidatas: