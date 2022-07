Veranistas paraenses não abrem mão de praia e sol em julho

O Terminal Hidroviário de Belém estava bastante movimentado na manhã desta quarta-feira (7), entre chegadas, partidas e filas para quem ainda buscava passagens para aproveitar o verão.

A designer de sobrancelhas Emily Gonçalves estava recém chegada de Salvaterra e carregava seis malas. Ela vai para Salinópolis, no nordeste paraense, no dia 10, e volta só no dia 24. Ela vai de transporte rodoviário e acredita que os preços estão juntos.

"Acho que os preços estão bons para esse mês de julho. É muita movimentação e muita gente então tem que aumentar um pouco o preço da passagem mesmo. De vez em quando minha família vai para lá e gosto de estar com eles", afirma ela, que pagou R$64 no bilhete de ida e vai deixar para compra o de volta só no fim do mês.

Ela conta que se planejou para a viagem com bastante antecedência, pois escutou comentários de amigos de que tudo está mais caro em Salinópolis, especialmente a alimentação.

Julie Reis é estudante e estava indo visitar a família em Soure, pois segundo ela a capital paraense fica vazia em julho. "É muito lindo lá, tem praia. Vai ter um festival do dia 9 até o dia 30 e aí dá para ficar com a família e os amigos. Os preços são mais caros quando sai de Camará, mas saindo de Soure é mais barato. Paguei R$60 na ida da lancha, fora a van que vou ter que pegar até Soure, pois Camará fica em Salvaterra", diz.

Leandro Fontes fez um bate e volta para o distrito de Mosqueiro no último domingo e conta que gostou dos preços da barraca onde ficou. Segundo ele, por R$90 deu para comer um peixe frito de "ótima qualidade" com a noiva. O problema mesmo foi a gasolina: "mas não tem o que fazer. Acho que essa diminuição aí do preço da gasolina que estão prometendo deve dar uma ajudada. Se sair rápido vai movimentar bastante o verão lá para Mosqueiro", prevê.

Evelyn veio de Parauapebas para curtir os igarapés de Barcarena (Márcio Nagano/O Liberal)

Evelyn Ferreira veio de Parauapebas para curtir alguns dias em Barcarena com a mãe e a irmã e já planeja repetir a dose nos próximos finais de semana de julho. Ela é técnica de segurança e já estava voltando ao trabalho em Parauapebas, cidade que também fica vazia segundo ela nesta época.

"Sempre tem a expectativa de festa. Fomos para o clube duas vezes e para o igarapé em Barcarena. E é muito quente. Lá em Parauapebas não sou muito de sair e não tem praia, que é o chato", afirma a técnica em segurança. Ela pagou R$185 na passagem de volta, o que considerou justo. "Quando vim de lá para cá paguei R$207 e a viagem não foi tão agradável", diz ela, enquanto se preparava para o embarque em um ônibus no Terminal Rodoviário de Belém.

Já o fisioterapeuta Carlos Mafra foi de carro até Bragança no último final de semana e está pensando em ir até Salinópolis ou Marudá no próximo. "Lá em Bragança estava movimentado e a gente saiu para comer em restaurante todos os dias. Acho que vale a pena e, sinceramente, não achei que os preços estavam salgados", afirma.

Segundo ele, não é viável ir de ônibus para as cidades do interior mais próximas de Belém, já que a oferta de transporte público ou por aplicativo é muito pequena. "Você gasta mais com a gasolina mas sabe que não vai passar sufoco, que vai ter como ir e voltar dos lugares. Estou querendo ir para Salinas e imagina estar lá sem carro. Infelizmente, não dá. Sem contar os gastos com comida e bebida. Se já está caro aqui, imagina lá. Não dá para ficar andando de táxi", conta.